Türkiye Petrolleri'nden tasarım, üretim ve imalatta "yerlilik" için Ar-Ge projesi çağrısı

Türkiye Petrolleri Genel Müdürlüğü, petrol ve doğal gaz üretimlerinde kullanılmak üzere "Drivehead" tasarımı, analizi ve imalatının yerli olarak gerçekleştirilmesi amacıyla Ar-Ge proje çağrısında bulundu.

Türkiye Petrolleri Genel Müdürlüğü, petrol ve doğal gaz üretimlerinde kullanılmak üzere "Drivehead" tasarımı, analizi ve imalatının yerli olarak gerçekleştirilmesi amacıyla Ar-Ge proje çağrısında bulundu.

Genel Müdürlüğün söz konusu ilanı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, petrol ve doğal gaz üretimlerinde kullanılmak üzere uzun ömürlü, ilgili standartlara uygun ve emniyetli şekilde çalışacak, mevcut patent haklarını ihlal etmeyecek bir "Drivehead" tasarımı yapılması planlanıyor.

Ayrıca, uluslararası standartlara uygun teknik gereksinimleri sağlayan ve uluslararası arenada kalite, işlevsellik, fiyat gibi açılardan rekabet edebilir yerli tasarımın, analizi ve imalatının yerli olarak gerçekleştirilmesi amaçlanıyor.

İmal edilecek prototip cihazlar Batman ve Adıyaman sahaları için kullanılacak. Tasarım, prototip imalatı, fabrika testi için 8 ay, saha testi için 6 ay süre tanınacak.

Proje için son başvuru süresi 10 Mayıs 2021 saat 17.30 olarak belirlendi. Projeye talip olan firmaların son başvuru tarih ve saatinden önce Genel Müdürlüğe müracaat etmeleri gerekiyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülşen Çağatay