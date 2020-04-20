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Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, 23 Nisan, Ekonomi

Türkiye Petrolleri'nden çocuklara "23 Nisan" sürprizi

Türkiye Petrolleri, 23 Nisan'da sosyal medya hesabı üzerinden gerçekleştirilecek canlı yayına katılan ilk 1000 çocuğa kitap seti hediye edecek.

20.04.2020 15:26 | Son Güncelleme: 20.04.2020 15:26
Türkiye Petrolleri'nden çocuklara

Türkiye Petrolleri, 23 Nisan'da sosyal medya hesabı üzerinden gerçekleştirilecek canlı yayına katılan ilk 1000 çocuğa kitap seti hediye edecek.

Şirketten konuya ilişkin yapılan açıklamada, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda yeni tip koronavirüs salgını sebebiyle evlerinden çıkamayan çocuklar için canlı yayınla hikaye saati düzenleneceği belirtildi.

Canlı yayının Türkiye Petrolleri'nin Instagram hesabı üzerinden yapılacağına işaret edilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Canlı yayında Ayşe Şule Bilgiç, nam-ı diğer ŞUŞU, Türkiye Petrolleri aracılığıyla hikayeler ve neşe dolu 23 Nisan şarkısı eşliğinde çocuklarla buluşuyor. 1 saat sürecek canlı yayına katılan ilk 1000 çocuğumuza, Düşyeri TV'den 5'er kitaplık setler hediye edecek olan Türkiye Petrolleri, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün tüm çocuklara armağan ettiği bu günde, bayram coşkusunu evlere taşımayı amaçlıyor. Çocuklara verilecek kodla, çocuklar hediye edilen dijital kitaplarını isterlerse okuyabilecek, sesli olarak dinleyebilecek ya da dijital video kitap olarak izleyebilecek."

Kaynak: AA

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