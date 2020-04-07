Türkiye Petrolleri'nden bayilerine teknolojik destek Türkiye Petrolleri, yeni mobil uygulaması TP Mobil ile müşterilerine sağladığı faydaların yanında bayileri için de teknolojik avantajlar sunacak.

Türkiye Petrolleri, yeni mobil uygulaması TP Mobil ile müşterilerine sağladığı faydaların yanında bayileri için de teknolojik avantajlar sunacak.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, uygulama marketlerde yerini alan yeni mobil uygulaması TP Mobil ile müşterilerine sayısız fayda sağlayan Türkiye Petrolleri, bayileri için de pek çok avantaj sağlayacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Petrolleri Pazarlama Müdürü Ulaş Koç, uygulamanın bayiler nezdindeki en önemli avantajı, Türkiye Petrolleri bayilerinin TP Mobil ile tüm cari müşterilerini yönetebiliyor olması olacak. TP Mobil ile bayiler istedikleri müşteri grubuna, diledikleri kampanyayı her hangi bir altyapı ya da kart basım maliyetine katlanmaksızın yapabilecek. Türkiye Petrolleri bayileri müşterilerini gruplayıp, saat ve hatta haftanın günlerine göre kısıtlayarak alacakları indirim oranını kendileri belirleyecek ve dilediği zaman bunların hepsini değiştirebilecek.

TP Mobil'in Türkiye Petrolleri bayilerine sağladığı bir diğer önemli avantaj ise mobil uygulama kullanılarak yapılan ödemelerin ertesi gün bayilerin hesabında olması olacak. Ayrıca bayiler, TP Mobil ile yapılan satışları, Türkiye Petrolleri tarafından bayilerine özel olarak geliştirilmekte olan bayi portalı üzerinden de görüntüleyebilecek ve kolaylıkla mutabakat yapabilecek.

Ön saha satış görevlilerinin müşterilerin aracına yanlış dolum yapma riski, TP Mobil ile Türkiye Petrolleri bayileri için tamamen ortadan kalkacak. Müşteriler TP Mobil'e üye olurken araçlarının yakıt tipini seçerek, yakıt alımı sırasında talep müşterinin seçtiği yakıt tipine göre pompaya gidecek. Böylece müşteri aracına yanlış yakıt dolumu yapılmasının önüne geçilecek.

Ayrıca, Türkiye Petrolleri müşterileri TP Mobil'in geçerli olduğu istasyonları uygulama üzerinden görebilecek ve bu istasyonlara direkt olarak yol tarifi alabilecek. Dolayısıyla TP Mobil'e dahil olan istasyonlar binlerce yeni müşteri kazanırken, istasyonlarını uygulama üzerinde görünür kılarak TP Mobil'e dair tüm iletişim çalışmalarından yararlanabilecek.

Kaynak: AA