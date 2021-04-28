Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığından hizmet alımı ihalesi

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığınca (TPAO) Adıyaman Bölge Müdürlüğüne bağlı tüm sahalarda tanker ile ham petrol taşıma ve boşaltma işi hizmet alımı ihale edilecek.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığınca (TPAO) Adıyaman Bölge Müdürlüğüne bağlı tüm sahalarda tanker ile ham petrol taşıma ve boşaltma işi hizmet alımı ihale edilecek.

TPAO Genel Müdürlüğünün konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Adıyaman Bölge Müdürlüğüne bağlı üretim sahalarına, ihtiyaç duyulan tüm yerlere, sahadan sahaya, sahadan bölgelere ve yeni keşfedilecek tüm üretim sahalarına, tankerler ile ham petrol taşıma ve boşaltma hizmet alımı açık ihale usulüyle gerçekleştirilecek.

İhale, 20 Mayıs saat 14.30'da TPAO Genel Müdürlüğü yeni ihale salonunda yapılacak ve teklifler, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökçe Topbaş