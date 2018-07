Türkiye Petank Ligi 5. Etap Müsabakaları Yakakent'te Başladı

Türkiye Petank (Bocce) Ligi 5. etap müsabakaları Samsun'un Yakakent ilçesinde başladı.

Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonunun 2018 yılı faaliyet programında yer alan ve 20 Temmuz'da sona erecek müsabakalara 15 takım ile 110 sporcu katıldı.

Belediye Başkanı Hüseyin Kıyma, açılış seremonisinde yaptığı konuşmada, federasyonun bu yıl 5. etap müsabakalarını Yakakent ilçesinde düzenleme kararı aldığına işaret etti.

Konukları en iyi şekilde ağarlayacaklarını ifade eden Kıyma, "Yakakent Karadeniz'in incisi olma yolunda ilerliyor. Her yıl gelişen, büyüyen ve her anlamda gelişime hazır bir ilçeyiz. Bu anlamda sahil kenarlarında yeni düzenlemeler yaptık. Yakakent Türkiye'nin küçük Bodrum'udur. Konuklarımızın ilçemizden memnun ayrılacağını umuyorum. İlçemize gelen tüm sporculara başarılar dilerim." dedi.

Açılış seremonisine, Kaymakam Bahar Kaya, Federasyon As Başkanı Faik Kapsız, Yakakent Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Murat Oral, Federasyon Samsun İl Temsilcisi Ramazan Çoban ve vatandaşlar katıldı.