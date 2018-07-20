Türkiye Petank Ligi 5. Etap Müsabakaları
Samsun'un Yakakent ilçesinde gerçekleştirilen Türkiye Petank (Bocce) Ligi 5. etap müsabakaları sona erdi.
Samsun'un Yakakent ilçesinde gerçekleştirilen Türkiye Petank (Bocce) Ligi 5. etap müsabakaları sona erdi.
Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu'nun 2018 yılı faaliyet programında yer alan ve 18 Temmuz'da başlayan müsabakalara 15 takımda 110 sporcu katıldı.
Turnuvada Bursaspor 26 puanla birinci, Bursa Aile Sosyal Politikalar Gençlik Spor Kulübü 24 puanla ikinci, Kırıkkalespor ise 21 puanla üçüncü oldu.
Ödül törenine, Yakakent Kaymakamı Bahar Kaya, Belediye Başkanı Hüseyin Kıyma, Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyon Başkanı Doçent Doktor Mutlu Türkmen ile federasyon yetkilileri ve Türkiye Kano Federasyonu Başkanı Alper Cavit Kabakçı katıldı.