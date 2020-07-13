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Türkiye Perakendeciler Federasyonu radyosu yayına başladı

Normalleşme süreciyle birlikte müşteri deneyimi çalışmalarına odaklanan Türkiye Perakendeciler Federasyonu (TPF) bu kapsamda hazırladığı ilk proje olan TPF Radyo'yu hayata geçirdi.

Türkiye Perakendeciler Federasyonu radyosu yayına başladı
13.07.2020 13:39 | Son Güncelleme: 13.07.2020 13:39

Normalleşme süreciyle birlikte müşteri deneyimi çalışmalarına odaklanan Türkiye Perakendeciler Federasyonu (TPF) bu kapsamda hazırladığı ilk proje olan TPF Radyo'yu hayata geçirdi.

TPF'den yapılan açıklamaya göre, TPF Radyo yayın hayatına başladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TPF Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Düzgün, projenin kısa sürede 2 bin aşkın satış noktasında devreye alındığını aktardı.

İçinde bulunulan dönemde müşterilerin alışverişleri esnasında sadece ürün almak istemediğini belirten Düzgün, şunları kaydetti:

"O kısacık zaman zarfında kusursuz bir deneyim yaşamak istiyor. TPF olarak gelecek stratejimizi müşteri ve iş ortağı tarafında kusursuz müşteri deneyimi üzerine kurguluyoruz. Tüketici satın alma kararlarının son derece hassaslaştığı günümüzde, belirlediğimiz hedefe teknolojinin de itici gücüyle ulaşacağız. Bu sürecin ilk projesi olan TPF Radyo kullanıldığı 2 bini aşkın noktada müşterilerimizin büyük beğenisini kazandı.

TPF Radyo, alışılagelen mağaza müzik yayınının ötesinde bir etkileşim aracı olarak katkı sağlayacak. 20 binin üzerinde sanatçının 200 binden fazla eseri, lisanslı olarak TPF Radyo üzerinden kapalı devre sistemde müşterilerimiz ile buluşuyor. Üyelerimiz, istekleri doğrultusunda mağaza lokasyonu, demografik yapı ve saate özel müzik türünü belirleyebiliyor."

Üreticiler ve tedarikçiler için yeni bir kapı araladıklarını aktaran Düzgün, ulusal ve yerel üreticilerin yanı sıra tedarikçilerin 81 ildeki tüm mağazalarda, günde 6 milyonu aşkın müşterilere kendi mesajlarını direkt ulaştırabileceğini bildirdi.

Düzgün, müşteri yoğunluğu ve sunulmak istenen müşteri deneyimine göre prodüksiyon hizmetinin de sağlanacağını aktararak, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Koronavirüs salgınının yoğun yaşandığı süreçte, TPF Radyo'dan yapılan bilgilendirmelerle sağlıklı bir alışveriş ortamının sağlanması konusunda önemli adımlar atıldı. Hepimize zor günler yaşatan Koronavirüs salgınına karşı 2 bini aşkın mağazamızda özel yayınlar yaptık. Başta Sağlık Bakanlığımız olmak üzere tedbir, önlem ve uyarıları vatandaşlarımız ile paylaştık. Özellikle çok yoğun bir dönem yaşayan marketlerde, müşterileri sosyal mesafe ve hijyen konusunda tek merkezden bilgilendirerek daha sağlıklı bir alışveriş ortamı sağlanmasına önemli katkılarda bulunduk.

Müşterilerimize takdirleri için teşekkür ederiz. Bu yayınlarımızı pandemi süreci bitene kadar çeşitlendirerek devam ettireceğiz. TPF Radyo başta olmak üzere, teknolojinin de itici gücüyle hayata geçireceğimiz yeni projeler sayesinde müşteri deneyiminde yeni bir dönemin kapısını aralayacağız."

Kaynak: AA

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