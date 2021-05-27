Türkiye Perakendeciler Federasyonu Başkanı Düzgün: "Salgın 2 yıldır ramazan ayı satışlarını düşürdü"

Türkiye Perakendeciler Federasyonu (TPF) Başkanı Ömer Düzgün, salgın nedeniyle son 2 yıldır ramazan ayı satışlarının sepet ortalamasındaki azalışın sürdüğünü belirterek, "Salgın öncesinde ramazan ayı satışları bir önceki aya kıyasla yüzde 20'lere kadar artış gösteriyordu.

Türkiye Perakendeciler Federasyonu (TPF) Başkanı Ömer Düzgün, salgın nedeniyle son 2 yıldır ramazan ayı satışlarının sepet ortalamasındaki azalışın sürdüğünü belirterek, "Salgın öncesinde ramazan ayı satışları bir önceki aya kıyasla yüzde 20'lere kadar artış gösteriyordu. Geçen yıla kıyasla bu ramazan ayında temel gıda ürünlerine olan talep nedeniyle yüzde 8'lik bir satış artışı yaşandı. 17 günlük tam kapanma döneminde ise alınan kararlar nedeniyle sadece temel gıda ürünlerine satış izni verildiği için sepet ortalamasında yüzde 10'luk bir azalma oldu." ifadelerini kullandı.

Federasyondan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Düzgün, 100 bini aşkın personel ve 5 bine yakın satış noktasında hizmet veren TPF üyesi yerel zincir marketlerin, bu süreçte hiçbir aksama olmadan vatandaşlara hizmet vermeye devam ettiğini bildirdi.

Ramazan ayı süresince kırmızı ve beyaz et, yumurta, süt ve süt ürünleri, kabak, fasulye ile pirinçte fiyat artışı yaşandığını aktaran Düzgün, sebze ve meyve ürünlerinde ise önemli fiyat azalışı görüldüğünü, en fazla fiyatı düşen ürünlerin ise patates, soğan, limon, kivi ve sarımsak olduğunu kaydetti.

Düzgün, ramazan ayında erzak kolisi satışlarının önceki yıllara göre düşüşe geçtiğini belirterek, "11 ayın sultanı ramazanda koli satışları fiziki mağazalar yerine dijital ortamda daha fazla satıldı. Türkiye genelindeki yerel zincir marketlerde ramazan kolisinin yerini, yüzde 20'lik artışla hediye kartları aldı. Bunun başlıca nedenleri hediye çekleri ile kişi rencide etmiyor, gerçek ihtiyaç ne ise alışveriş bu doğrultuda yapılıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Düzgün, salgın döneminde yükselişe geçen online satın alma davranışının ramazan ayında da devam ettiğini bildirdi.

"Tam kapanmada sepet ortalamasında yüzde 10'luk bir azalma oldu"

Ömer Düzgün, salgın nedeniyle son 2 yıldır ramazan ayı satışlarının sepet ortalamasındaki azalışın sürdüğünü belirterek, "Salgın öncesinde ramazan ayı satışları bir önceki aya kıyasla yüzde 20'lere kadar artış gösteriyordu. Geçen yıla kıyasla bu ramazan ayında temel gıda ürünlerine olan talep nedeniyle yüzde 8'lik bir satış artışı yaşandı. 17 günlük tam kapanma döneminde ise alınan kararlar nedeniyle sadece temel gıda ürünlerine satış izni verildiği için sepet ortalamasında yüzde 10'luk bir azalma oldu." ifadelerini kullandı.

Düzgün, ramazan ayı ve 17 günlük tam kapanma sürecinde vatandaşların en çok satın aldığı ürünlerin ise kırmızı et, beyaz et, un, gazlı ve gazsız içecekler, kuru gıdalar, dondurma ve tatlı olduğunu bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt