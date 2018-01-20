Türkiye Perakendeciler Federasyonu 2018 Rotasını Antalya'dan Belirledi

Gıda ve içecek sektörünün marka fuarı 25.FoodProduct, Türkiye Perakendeciler Federasyonu'nu (TPF) ağırladı. 2 günlük program kapsamında katılımcı firmalarla fuar turunda bir araya gelen 300 kişilik TPF heyeti, kapanışı 2018 yılı üye kampıyla gerçekleştirdi. Fuarda beklediklerinin üstünde bir ilgi ile karşılaştıklarını söyleyen TPF Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Altınbilek, 2019'daki organizasyonda da katılım gerçekleştireceklerini ifade etti.

Antalya Fuarcılık İşletme ve Yatırım A.Ş. (ANFAŞ) tarafından bu yıl 29. HotelEquipment Uluslararası Konaklama ve Ağırlama Ekipmanları İhtisas Fuarı ile eş zamanlı organize edilen 25.FoodProduct Uluslararası Gıda ve İçecek İhtisas Fuarı Türkiye Perakendeciler Federasyonu'nun (TPF) 2018 yılı üye kampına ev sahipliği yaptı.

Antalya Expo Center'da gerçekleştirilen organizasyon kapsamında; perakende sektörünün önemli ve büyük çatı kuruluşu olan TPF'ye bağlı 15 bölgenin perakendeci derneğinden ve Avrupa Türk Perakendeciler Birliği'nden 300'e yakın zincir market yetkilisi fuarda katılımcılarla bir araya geldi.

Fuar turu ve üye kampı

Fuarın 3'üncü itibariyle Antalya'ya gelen heyet, Türkiye Perakendeciler Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Altınbilek önderliğinde fuar turunda katılımcılarla görüşmeler gerçekleştirdi. Turun ardından ANFAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bıdı ile bir araya gelen heyet, fuarın dördüncü gününde 2018'in yol haritası ve sektörün geldiği noktayı değerlendirmek üzere üye kampını gerçekleştirdi.

"Zincirin halkaları gibiyiz"

Organizasyon hakkında açıklamalarda bulunan TPF Başkanı Mustafa Altunbilek, 25.FoodProduct'ta beklentilerin üzerinde bir ilgi gördüklerini söyledi. Altunbilek,"ANFAŞ Fuarcılık Yönetim Kurulu başta olmak üzere fuarın organizasyonunda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Türkiye Perakendeciler Federasyonu olarak büyük bir kalabalıkla iki gündür fuardayız. Beklediğimizden daha yoğun bir ilgi gördük. Fuarcılığın bizim sektörümüze katkıları yadsınamaz. Hem bizlerin hem de tedarikçilerin işlerinin geliştirilmesine imkan sağlıyor. Marka değerlerinin artmasına imkan sağlıyor. Buradaki iş ortaklarımız, Türkiye'nin her yerinde yanında olduğumuz ortaklarımızdır. Perakendeciler olarak her zaman firmalarımızın yanında olduğumuzu; şahsım ve federasyonum adına ifade etmek istiyorum. Hep beraber, bir zincirin halkaları gibi iç içe oluyoruz. Artık gün birlik ve beraberlik günüdür." şeklinde konuştu.

2019'da Antalya'da birarada

2019 yılında organize edilecek 30.FoodProduct'a TPF olarak yer almaya devam edeceklerini ifade eden Altunbilek,"Bugün burada Türkiye'nin dört bir yanından gıda ve içecek firmalarının yer aldığını görüyoruz. Bu çok güzel bir tablo. Zaten çoğu ile iş birliği içerisindeyiz. Bu fuar aracılığıyla zenginliğimizi daha da arttırıyoruz. ANFAŞ Fuarcılık bizleri çok iyi ağırladı. Gelecek yıl da fuara katılım göstermeye devam edeceğiz. İnşallah hem katılımcı firmalarımız hem de üyelerimiz karşılıklı kazan – kazan ilkesiyle yeni iş birliktelikleri gerçekleştirecektir" ifadelerini kullandı.

Türk gıda sektörünü el ele dünyaya açacağız

TPF'nin fuara göstermiş olduğu ilgiye teşekkür eden ANFAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bıdı, "Türkiye Perakendeciler Federasyonu'na fuarımıza katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz. Perakendecilerimiz, Türk gıda ve içecek sektörünün dünya pazarına açılmasına öncülük yapan en önemli sektör temsilcilerimizdir. ANFAŞ olarak, 25.FoodProduct'ta Türkiye Perakendeciler Federasyonu'nun üyelerine ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyuyoruz. Önümüzdeki yıllarda da perakendecilerimizle el ele gıda ve içecek sektörünü dünyaya açmaya devam edeceğiz" diye konuştu. - ANTALYA