Türkiye Pazarlama Sektörü Yapay Zekâya Hazır Değil

Ankete katılanların yüzde 59'u yapay zeka sebebiyle pek yakında önemli oranda iş kaybı yaşanacağını düşünürken, yüzde 52'si ise organizasyonlarının bu teknolojiye hazır olmadığı görüşünde. Ankette öne çıkan bir başka sonuç ise katılımcıların yüzde 68'inin organizasyonlarının büyük veriyi etkin şekilde kullandığını ortaya koyuyor.

Cofuture İnovasyon Festivali bu sene "Innovation for Impact" temasıyla gerçekleştirildi. WPP'nin kendi ekosisteminde hizmet verdiği tüm markalar ve iş ortakları için düzenlediği festival, 40'tan fazla girişime ve 1.500'e yakın katılımcıya ev sahipliği yaptı. Katılımcılar, teknoloji ve inovasyon alanında çalışan girişimcilerle bir araya gelerek, ihtiyaçlarına yönelik yeni çözümler üretebilme şansı yakalarken, farklı girişimlerle tanışarak, çözümlerini deneyimleme fırsatı buldu.

İNOVASYON ORANI YÜKSEK ANCAK CİRO İÇİNDEKİ PAYI DÜŞÜK

Şirketlerin inovasyon aktivitelerini de inceleyen ankete katılanların yüzde 85'i organizasyonlarının geçtiğimiz 3 yıl içerisinde pazara yeni bir ürün veya hizmet sunduğunu belirtiyor. Bu oranın yüzde 76'sı ise bu ürün veya hizmetlerin ciro içindeki payının yüzde 5'i geçmediğini söylüyor. Ankette organizasyonların yenilik faaliyetlerinde bulunamamalarının en büyük nedeni ise yeni fikirlerin eksikliği ve finansal yetersizlik olarak gösteriliyor.

KADIN ERKEK EŞİTLİLİĞİ VERİMLİLİK ARTIŞI GETİRİYOR

Kadının çalışma hayatındaki önemi konusuna da değinen ankette, katılımcıların yüzde 75'i kadın ve erkeğin ekonomiye eşit katılması durumunda yoksulluğun en az yüzde 20 azalacağını düşünüyor. TÜİK verilerine göre bu oran yüzde 30 seviyesinde bulunuyor. Ankete katılanların yüzde 78'i ise eşit pozisyon için erkeklerin kadınlardan en az yüzde 10 ve daha fazla kazandığını düşünürken, yüzde 61'i kadın ve erkeğin eşit fırsatlara sahip olduğunda, şirketlerdeki verimliliğin en az yüzde 25 artacağı görüşünde.