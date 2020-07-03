Türkiye pazarına Nitroex Global ile yeni ve güçlü bir kripto borsası giriyor
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Türkiye pazarına Nitroex Global ile yeni ve güçlü bir kripto borsası giriyor

Dünyanın en büyük kripto varlık al-sat borsası olmayı hedefleyen Nitroex Global tecrübesi teknolojisi ve kalıcı varlık Oluşturma projeleri ile yatırım dünyasında ezberleri bozuyor.Şirketin global yazılım ve proje geliştirme koordinatörü Adrein Perlmann Türkiye'deki projeleri ve yatırımları ile ilgili şu bilgileri verdi."2013 yılında dijital varlıkları yatırım aracı olarak değerlendirmeye başlayan Nitro Global şirketimiz 2017 yılında ivmesini artırarak önemli bir yükseliş gösterdi. Bununla birlikte dijital çağ ile değişen ekonomik sistemde de firmamız kripto alanında yeni yatırımlar ile adından söz ettirir hale geldi. Nitroex Global önce trade botu ve ardından sabit yatırım ortaklığı modelleri ile sektöde kalıcı olarak yer edinmeyi amaçlıyor

Türkiye pazarına Nitroex Global ile yeni ve güçlü bir kripto borsası giriyor
03.07.2020 12:39 | Son Güncelleme: 03.07.2020 13:50

Kripto paralarda sermaye durumlarına gelince şirket olarak yaptığımız çalışmalarla şöyle açıklayabilirim.2018 yılında yepyeni bir fikir ile stok ve türev borsa deneyimini kripto yatırımcılarına sunmak için hepimiz kolları sıvadık bunun sonucunda da 2.4 Milyar dolar öz sermaye, 3.7 Milyar yatırımcı sermayesi ile toplam 6.1 Milyar dolarlık yatırımı Nitroex borsası için ayırdığımızı söyleyebilirim.Bu işte takip ve gündemden haberdar olmak oldukça önemli. Atılan hamlelerin mantıklı olması lazım."

Ayrıca sunu da belirtmek isterim Türkiye, kripto para olayına nasıl bakıyor diyen Adrein Perlmann: "Malta merkezli Nitroex Global firmasının Türkiye marketine ulaşmak için yerel borsalar ile irtibata geçip kullanıcı deneyimlerini tartışması Türk kripto topluluklarına yakın ilgi duyduğunun bir göstergesi olarak yorumluyorum. Türk yatırımcılar ile sıcak ilişkilerin kurulması gerekliliği ve güven üzerine kurulan istikrarlı müşteri memnuniyetinin önemli olacağını düşünüyorum bunun için de kendi markamıza ait Nitroex exchange tokenimiz ile hedef kitlemizin her açıdan yanında olmak istiyoruz.

Kendi kurumumuzla ilgili& ; bir öngörü sunmak istiyorum.Akıllı yatırımın istikrarlı yükseliş olacağını düşünüyoruz bu konuda hayli iddialıyız.& ; İstikrarlı bir yükseliş grafiği çizen NTX token Nitroex Global şirketimiz düzenli geri alım modeli ile bir hayli değer kazanacak gibi duruyor. Sektöre farklı bir bakış açısı getiren Nitroex Global, NTX tokenleri ile şirkete ortaklık payı da sunuyor. Bu ortaklık kalıcı olarak şirket karının NTX tokenlerini satın alan yatırımcılar arasında bölünmesi ile kalıcı gelirler sağlanması üzerine kurulu yeni bir yatırım modeli. Bu bizi pozitif bir beklentiye götürüyor.Ayrıca NTX tokeninin yükseliş grafiğinin marketten bağımsız bir şekilde Sürpriz yatırım modelleri ile 2021 yılında adımızdan çok söz ettireceğe benziyoruz.Bir başka modelin stabil coinin enflasyon endeksine bağlanmış hali, bu projenin de yakın zamanda hayata geçeceği artık sır değil diyebilirim."

Kaynak: Snob Magazin

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