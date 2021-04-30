"Türkiye Patent Haritası"na Ege Üniversitesi imzası
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"Türkiye Patent Haritası"na Ege Üniversitesi imzası

'Türkiye Patent Haritası'na Ege Üniversitesi imzası
Bültenler - Haberler | Güncel

Ege Üniversitesi, "Türkiye Patent 2020" raporuna göre patent tescillenme oranı en yüksek üniversiteler arasında birinci, ticarileşen patentler kategorisinde de ikinci oldu.

Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Budak, "Patent Effect'in 'Ticarileşen patent ürünler, ülkemiz ekonomisinde katma değer yaratıyor ve üniversitemizdeki diğer araştırmalar için kaynak oluyor. Bu bağlamda bu başarıyı elde etmemizde emeği geçen tüm çalışanlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Patent Effect tarafından hazırlanan "Türkiye Patent Raporu 2020" göre Ege Üniversitesi yüzde 49'luk patent tescil oranıyla patent tescillenme oranı en yüksek üniversiteler arasında birinci, ticarileşen patentler kategorisinde de ikinci sırada yer aldı. EÜ bu oranla birinciliği Sabancı Üniversitesi ile paylaşırken patent portföyleri içerisinde de ticarileşen patentler kategorisinde Orta Doğu Teknik Üniversitesinin ardından ikinci oldu.

Patent ve faydalı model sayılarının araştırma üniversitesi olmahedefinde önemli bir kriter olduğunu ifade eden Rektör Budak, "Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren üzerinde önemle durduğumuz patent konusu ile ilgili çalışmalarımızın meyvelerini bugün aldık.Türkiye Patent 2020 raporuna göre patent tescillenme oranı en yüksek üniversiteler arasında birinci, ticarileşen patentler kategorisinde de ikinci olduk. Üniversitelerde geliştirilen ürünlerin patentle korunarak tescillenmesi, ticaret yapma bilincini de geliştiriyor. Bu bağlamda ticarileşen patent ürünler, ülkemiz ekonomisinde katma değer yaratıyor ve üniversitemizdeki diğer araştırmalar için kaynak oluyor. Ayrıca araştırma üniversitesi olma yolunda da önemli kriterlerden birisi. Akademisyenlerimizi, araştırmacılarımızı ve öğrencilerimizi patent geliştirme konusunda teşvik ediyor, onları heyecanlandırmaya ve cesaretlendirmeye çalışarak destek oluyoruz. Oluşturduğumuz Ar-ge ve inovasyon kültürü büyümeye devam ececek. Bugün bu başarıda emeği geçen herkesi tebrik ediyorum" dedi.

Patent Effect firması Türkiye'de faaliyet gösteren firmaların, kurumların, üniversitelerin ve kişilerin patent başvurularının analiz ederek Türkiye'nin teknolojik yetkinlik haritasına yön veriyor.

Kaynak: Bültenler

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