Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, "Türkiye parmak sallanacak, ders verilecek bir ülke değildir." dedi.



Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, bir televizyon programında soruları yanıtlayan Kılıç, bazı Alman siyasetçilerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Almanya ziyaretiyle ilgili olumsuz açıklamalarına yönelik, "Haddini aşan çok açıklamalar olduğunu görüyoruz. Türkiye parmak sallanacak, ders verilecek bir ülke değildir. Müttefik olduğumuz Almanya'nın siyasetçileri de bunu er ya da geç öğrenecektir. En temel haklar konusunda bize ders vermeye kalkanlar, en temel haklar konusunda en büyük ihlali yapanlar konumundalar." ifadelerini kullandı.



Alman Sosyal Demokrat Partisi'nin (SPD) başında bulunan Martin Schulz'un, daha önce Avrupa Parlamentosu Başkanlığı yaptığını hatırlatan Kılıç, "Schulz, orada terör örgütünün flamaları diye paçavralarını asmasına, resim sergisi açmalarına müsaade eden bir kişi. Şimdi çıkıp da Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Cumhurbaşkanı hakkında yaptığı açıklamalar ve konuşmalar hadsizliktir ve kendisine bu sözleri iade ediyoruz. Şunu bilsin ki; ipe sapa gelmez kelimelerle o şu anda düşüşte olan siyasi konumunu ki, rakamlara baktığımızda Almanya'da yapılan araştırmalarda SPD'nin ciddi manada oy kaybı içerisinde olduğunu görüyoruz, o düşüşte olan oy durumunu düzeltemez." şeklinde konuştu.



"Almanya'nın bu noktada ortaya koymuş olduğu tavrı gözden geçirmesi lazım"



Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel'in, "Darbeyi reddettiğimizi, Türk hükümeti ve halkıyla dayanışma içinde olduğumuzu daha fazla vurgulayabilirdik" açıklamasına da değinen Bakan Kılıç, şöyle devam etti:



"Almanya Dışişleri Bakanı, 15 Temmuz darbe sürecinden sonra daha erken davranıp Türkiye'ye gelmeleri gerektiğini itiraf ediyor, 'biz burada yanlış yaptık' diyor. Terör örgütlerinin Almanya'da yaptıkları gösteri ve onların paçavralarını, resimlerini ortaya koyma konusunda yeterince sert olamadıklarını, olmadıklarını itiraf ediyor. İnşallah bundan sonra yapmazlar. Terör örgütü olarak kabul edilmiş bir örgütün paçavralarının, Almanya'nın herhangi bir yerinde kullanılarak bir gösteri yapılmasına izin verilmesi, en temel hukuk kurallarına, en temel ikili ilişkilere, diplomatik ilişkilere de aykırıdır, insan haklarına da aykırıdır. Dolayısıyla Almanya'nın bu noktada ortaya koymuş olduğu tavrı gözden geçirmesi lazım. Almancada 'göz seviyesinde olmak' diye bir söz vardır. Alman siyasiler açısından böyle göz seviyesine gelememiş olmanın getirdiği bir sancı var."



Türkiye'nin, Almanya tarafından "parmak sallanılacak, ders verilecek" bir ülke olmadığının altını çizen Kılıç, "Hele hele müttefiklik çerçevesinde NATO müttefiki olduğumuz ve bir çok Avrupa kurullarında beraber çalıştığımız ve Avrupa'nın iki en büyük ülkesi olarak nüfus açısından baktığımızda, bu davranış içerisinde olunacak bir ülke değildir. Almanya'da siyasiler bunu er geç öğrenecekler. En temel haklar konusunda bize ders vermeye kalkanlar, en temel haklar konusunda en büyük ihlali yapanlar konumundalar." diye konuştu.



"Adil olacağız ama acımayacağız asla"



Bakan Çağatay Kılıç, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminin 1. yılının yaklaştığının hatırlatılması üzerine ise şunları söyledi:



"FETÖ ile mücadelede önemli bir mesafe kat edildi. Mücadele devam edecek, daha bitmiş değil. Bu mücadele hiçbir zaman tam olarak başarıya ulaşmadan sona ermeyecek. Bu konuda Sayın Cumhurbaşkanımızın, Sayın Başbakanımızın talimatları açıktır. FETÖ terör örgütüyle, bunlarla beraber hareket edenlerle işimiz olmaz. Ama onların yargı önünde hesap vermeleri konusunda da sonuna kadar mücadele edeceğiz. Hiç kimse de bu noktada acımamızı beklemesin. Adil olacağız, ama acımayacağız asla."



"Sporun madde bağımlılığı ile mücadelede çok farklı bir özelliği var"



Uyuşturucu ve madde bağımlılığı ile mücadelede Bakanlık olarak etkin rol üstlendiklerini ifade eden Akif Çağatay Kılıç, bin 300'ün üzerinde antrenöre, uyuşturucuyla mücadele eğitimi verdiklerini, sporun bu noktada çok farklı bir özelliğinin bulunduğunu vurguladı.



"Gençlerimizi, çocuklarımızı kötü alışkanlıklardan korumak için en iyi enstrümanlardan bir tanesi olarak yaygınlaştırılmış çalışmalarımızı yapıyoruz" diyen Kılıç, sözlerini şöyle tamamladı:



"Sayın Cumhurbaşkanımızın en son yaptığı bir açıklama var; silahlı terör örgütüyle mücadele neyse bununla mücadele odur. Burada ailelere çok büyük görev düşüyor. Benim çocuğum yapmaz, benim evladım yapmaz demeyelim; öyle ümit edelim ve o şekilde çalışalım ama mutlaka ve mutlaka çocuklarımızla, gençlerimizle yakından ilgilenelim. Gençlik merkezlerimizde uyuşturucuyla mücadele kapsamında yaptığımız faaliyetler de var. Gençlerimize, bunun nasıl bir şey olduğunu nasıl korunabileceklerini anlatıyoruz."