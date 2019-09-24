Türkiye, Paris İklim Anlaşması'nı onaylamayan dünyadaki 10 ülkeden biri

24.09.2019 16:45

İklim değişikliğiyle mücadeleyi amaçlayan Paris Anlaşması'nı Rusya'nın da onaylamasının ardından bu anlaşmayı imzalayan 197 ülkeden onaylamayan sadece 10 ülke kaldı. Bunlardan birisi de Türkiye.



Birleşmiş Milletler (BM) raporuna göre son dönemdeki doğal afetlerin yüzde 90'ı sel, fırtına, sıcak hava dalgası, kuraklık ve diğer aşırı iklim hareketlerinden kaynaklanıyor. 2015 yılı sonunda kabul edilen Paris İklim Anlaşması, küresel ısınmanın bu yüzyıl sonuna kadar 2 derecenin altında tutulmasını ve fosil yakıt kullanımını azaltarak yenilenebilir enerjiye yönelmelerini hedefliyor. Şu ana kadar Türkiye'nin de arasında bulunduğu 197 ülke bu anlaşmayı imzaladı. Euronews.com'da Görüntüle