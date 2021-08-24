Türkiye Paralimpik Milli Takımı geçit törenini coşkuyla bekledi
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Türkiye Paralimpik Milli Takımı geçit törenini coşkuyla bekledi

Türkiye Paralimpik Milli Takımı geçit törenini coşkuyla bekledi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Tokyo'da düzenlenen 16. Yaz Paralimpik Oyunları'nın açılış töreni öncesinde Türkiye Paralimpik Milli Takımı kafilesi coşkuyla sıranın kendilerine gelmesini bekledi.

Tokyo'da düzenlenen 16. Yaz Paralimpik Oyunları'nın açılış töreni öncesinde Türkiye Paralimpik Milli Takımı kafilesi coşkuyla sıranın kendilerine gelmesini bekledi.

Japonya'nın başkenti Tokyo'nun ev sahipliğinde yapılan 16. Yaz Paralimpik Oyunları açılış seremonisiyle resmen start aldı. Türkiye Paralimpik Milli Takımı, oyunlarda 13 branşta 87 sporcuyla yarışacak.

Japonya Ulusal Stadyumu'nda gerçekleştirilen açılış töreni öncesinde Milli Takım kafilesindeki sporcular coşkuyla geçiş törenini bekledi. Milli sporcular,,'Ölürüm Türkiyem' türküsü ile o mutlu anları doyasıya yaşadı.

Geçit töreninde Türk bayrağını Havva Elmalı ile Mücahit Günaydın, Türk bayrağını taşıdı.

(İHA)

Türkiye Paralimpik Milli Takımı geçit törenini coşkuyla bekledi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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