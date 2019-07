Türkiye-Paraguay Çalışma Yemeği

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Paraguay Ticaret ve Sanayi Bakanı Liz Cramer ile beraber Türkiye ile Paraguay arasındaki kültürel benzerliğin rüzgarını arkamıza alarak iş dünyasının önündeki engelleri kaldırmaya hazırız." dedi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin (TOBB) İstanbul Hizmet Binasında düzenlenen Türkiye-Paraguay Çalışma Yemeğinde konuşan Pekcan, iş adamlarının önündeki her türlü engeli kaldırmaya ve onlara her türlü desteği vermeye hazır olduklarını söyledi.

Pekcan, şunları kaydetti:

"2018 yılının aralık ayında Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile beraber Paraguay'a gittiğimizde bu ilişkiler için ilk zemini hazırlamış olduk. Paraguay Ticaret ve Sanayi Bakanı Liz Cramer ile Paraguay'da bir araya geldiğimiz zaman ilişkilerimize aynı perspektiften baktığımızı aynı vizyona sahip olduğumuzu, bu ilişkilerin ekonomik ve ticari ilişkilere yansıması yönünde de aynı hedeflere sahip olduğumuzu gördük. Bizim Paraguay ve Latin Amerika ile bazı benzerliklerimiz var. Kültürel açıdan Türk dizilerinin Latin Amerika'da çok ilgi görmesi kültürel benzerlikten kaynaklanıyor.

Paraguay Ticaret ve Sanayi Bakanı Liz Cramer ile beraber Türkiye ile Paraguay arasındaki kültürel benzerliğin rüzgarını arkamıza alarak iş dünyasının önündeki engelleri kaldırmaya hazırız. Yeter ki iş adamlarımız karşılıklı ticaret ve ekonomik ilişkilerimizin geliştirilmesine ve karşılıklı yatırımlarımızın arttırılmasına hazır olsunlar. Türkiye ile Paraguay arasındaki ihracata baktığımız zaman yüzde 80'ini demir-çelik ve soya kapsıyor. Bu ürünleri daha fazla çeşitlendirmek ve derinleştirmek iş dünyasının elinde. Bizde onlara destek vereceğiz. Aynı zamanda Türkiye otomotiv, otomotiv yan sanayi, tekstil, hazır giyim, beyaz eşya, şekerleme ve bisküvide, çeşitli sektörlerde dünyanın önde gelen ihracatçıları arasında. Bizde aynı zamanda Paraguay ürünlerinin ithalatçısı ve dağıtıcısı konumunda olmaya hazırız."

"Türk müteahhitleri Latin Amerika'da çok az iş aldı"

Pekcan, Türk müteahhit firmalarının dünyada ikinci sırada olduğunu ancak Türk müteahhitlerinin Paraguay'da Amerika Büyükelçiliği hariç iş almadığının altını çizdi.

Türk müteahhitlerinin Latin Amerika'da da çok az iş aldığını belirten Pekcan, "Müteahhitlerimizin toplam 25 projede 975 milyon dolarlık iş hacmi var. Bundan sonraki mevcut projelerde de hem Türk müteahhitleri hem de Paraguaylı firmalarla beraber yer alabilecekleri hatta üçüncü ülkelerde de beraber iş birliği yapabileceklerini düşünüyoruz." dedi.

Paraguay'ın dünyanın en büyük su kaynaklarına sahip olduğunu kaydeden Pekcan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Enerji alanında da iş birliği yapmamız için büyük imkanlar bulunmaktadır. 2018 yılı itibarıyla her iki ülkede büyükelçiliklerini karşılıklı olarak açmıştır. Latin Amerika'da hemen her ülkede artık Türk büyükelçiliği bulunmaktadır. Ticaret müşavirliklerimizin de sayısını arttırıyoruz. İş birliklerimizin sayısını arttırıyoruz. Güney Amerika Ortak Pazarı (MERCOSUR) ile serbest ticaret anlaşması görüşme önerilerimiz başlamıştı. Umuyoruz Paraguay'ın başkanlığında bu görüşmeleri karşılıklı olarak daha hızlandırırız. Şili ile serbest ticaret anlaşmamızı tamamladık. Bunun dışında Kolombiya, Meksika ve Peru ile görüşmelerimiz devam ediyor. Bunun dışında 5 ülke ile de yatırımların karşılıklı korunması ve teşviği anlaşmamız var. Biz bakanlar olarak hazırız. Siyasi irade hazır. Başkanlarımız hazır. İş dünyası sıra sizde."

"Türkiye'nin çok büyük bir ekonomik potansiyeli var"

Paraguay Ticaret ve Sanayi Bakanı Liz Cramer ise "Elimizde çok büyük fırsatlar var. Ekonomimizi birleştirme şansımız var. MERCOSUR gerçekten çok büyük bir pazar. İçerisinde çok büyük fırsatlar var. Dolayısıyla Türkiye'den ürünler ithal edilebilir. Yine aynı zamanda üretim yapılabilir." şeklinde konuştu.

Siyasi iklimlerden yararlanarak iki ülke arasındaki iş birliğini arttırmak istediklerini belirten Cramer, Türkiye'den Paraguay'a diziler geldiğini ve bunun sayesinde Türk kültürünü daha yakından tanıyabildiklerini kaydetti.

Cramer, "Diziler yetmez. Türkiye'nin çok büyük bir ekonomik potansiyeli var. Türkiye'nin nasıl kalkınma ivmesi yakaladığını biliyoruz." ifadelerini kullandı.

"Türk müteahhitleri bugüne kadar 390 milyar dolarlık, 9 bin 700 adet projeyi başarıyla üstlendi"

TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu da Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın iş dünyasında, TOBB camiasından gelen, çok başarılı bir girişimci ve yönetici olduğunu söyledi.

Hisarcıklıoğlu, TOBB'un Kadın Girişimciler Kurulu'nda Pekcan ile birlikte çalıştıklarını belirterek, "Onun emekleri ve vizyonuyla Kadın Girişimciler Kurulumuz gelişti, büyüdü ve pek çok kadın girişimciyi iş hayatına kazandırdı. Şimdi de bakanımız liderliğinde, Paraguay'la daha fazla iş ve yatırım yapmayı amaçladık." dedi.

TOBB olarak, Türkiye'deki özel sektörün tamamını temsil eden çatı kuruluş olduklarının altını çizen Hisarcıklıoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye'de faaliyet gösteren, her sektördeki, yerli ve yabancı, küçük ve büyük, tüm firmalar bizim üyemizdir. Hizmet kapasitemiz ve yaptığımız işler bazında, dünyanın en gelişmiş, ilk üç oda sisteminden birisiyiz. Ayrıca, bütün küresel iş örgütlerinin de içinde ve yönetimindeyiz. Milletlerarası Ticaret Odası'nın yönetim kurulu üyesiyim. Avrupa Odalar Birliği Eurochambers'ın, İslam Odalar Birliğinin ve Asya Pasifik TSO Federasyonunun da başkan yardımcısıyım.

Paraguay'ın da üyesi olduğu, Latin Amerika Ticaret Sanayi Odaları Birliğinde (AICO) gözlemci olarak yer alıyoruz. Türk iş dünyası olarak, Paraguay da dahil olmak üzere, MERCOSUR üyeleriyle, ticari ve ekonomik ilişkilerimizi geliştirmek istiyoruz. Aramızda pek çok alanda işbirliği olanakları bulunduğuna inanıyorum. Bu itibarla Paraguay, bizim için, önemli potansiyel ticaret ortağı konumundadır. Paraguay ve bölge ülkeleriyle ticaretimizin artırılmasına yönelik en önemli enstrümanlardan birisi Serbest Ticaret Anlaşmasıdır. Türkiye ile MERCOSUR arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması müzakerelerine tekrar başlanması ve söz konusu anlaşmanın biran önce tamamlanmasının önemli olduğunu düşünüyoruz. Bu konuda Paraguay'ın da destek vermesini bekliyoruz."

Türkiye ve Paraguay arasında, ticaretin yanı sıra, tarım, altyapı, enerji, müteahhitlik ve mühendislik hizmetleri gibi birçok alanda, iş birliği potansiyeli olduğunu belirten Hisarcıklıoğlu, yurt dışı müteahhitlik sektöründe, dünyanın en büyük 250 firması içinde, Türkiye'den 46 Türk müteahhitlik firmasının yer aldığının altını çizdi.

Hisarcıklıoğlu, "Müteahhitlerimiz bugüne kadar 100'ü aşkın ülkede, 390 milyar dolarlık, 9 bin 700 adet projeyi başarıyla üstlendiler. Müteahhitlik firmalarımız, tüm dünyada, altyapı projelerinden sanayi komplekslerinin inşasına, birçok alanda tecrübe sahibidir. Paraguay'ın alt ve üst yapı projelerinde de yer almaya hazırız." diye konuştu.

