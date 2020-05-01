Türkiye, pandemiyle mücadelede örnek

Brezilya Belediyeler Birliği, Türkiye'deki uygulamalar hakkında bilgi almak amacıyla Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile video konferansta bir araya geldi.