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Türkiye, pandemiyle mücadelede örnek

Türkiye, pandemiyle mücadelede örnek
01.05.2020 16:20 | Son Güncelleme: 01.05.2020 16:20

Brezilya Belediyeler Birliği, Türkiye'deki uygulamalar hakkında bilgi almak amacıyla Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile video konferansta bir araya geldi.

Brezilya Belediyeler Birliği, Türkiye'deki uygulamalar hakkında bilgi almak amacıyla Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile video konferansta bir araya geldi.

Kaynak: Dunya.com

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