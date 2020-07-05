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Türkiye, pandemi döneminde de Asya ve Avrupa arasında köprü olmaya devam ediyor

Asya-Avrupa demir yolu yük taşımacılığında Türkiye'nin rolü daha önemli hale geldi.

Türkiye, pandemi döneminde de Asya ve Avrupa arasında köprü olmaya devam ediyor
05.07.2020 16:18 | Son Güncelleme: 05.07.2020 16:22

Asya-Avrupa demir yolu yük taşımacılığında Türkiye'nin rolü daha önemli hale geldi. Küresel ticaretin sekteye uğradığı salgın döneminde Türkiye, iki kıta arasında lojistik üs haline geliyor.

Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan'ın iş birliğiyle Ekim 2017'de işletmeye açılan Bakü-Tiflis-Kars demir yolu hattı ve entegre olduğu 'Kuşak ve Yol Projesi' kapsamında oluşturulan 'Orta Koridor' üzerinden taşımacılık artıyor.

Tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi dönemine rağmen 43 konteynerlik ikinci yük trenini gece saatlerinde İzmit Köseköy'de karşıladı. 'Tek Kuşak Tek Yol' insiyatifi çerçevesinde Bakü-Tiflis-Kars (BTK) tren hattı ile 23 Haziran'da Çin Kazakistan sınırında bulunan Khorgos'dan hareket eden ham madde ve ara mamul yüklü China Railway Ekspress adlı yük treni, 12 günde Köseköy'e ulaştı. Türk üreticiler tarafından ithal edilen ham madde ve ara mamul konteynerlerini bıraktıktan sonra Marmaray tüp geçişini kullanacak tren, İtalya ve Polonya'ya gidecek. Söz konusu tren, Avrupa ve Türkiye'den ihracat konteynerlerini alarak rotasını tekrardan Orta Asya ve Çin'e çevirecek.

Ulaşımın Türkiye parkurunu sağlayan Pasifik Eurasia'nın CEO'su Murat Karatekin, söz konusu yük treninin uluslararası paydaşların da katkılarıyla 12 günde Türkiye'ye ulaştırmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi. Karatekin, pandemi döneminde demir yolu taşımacılığının önemine dikakt çekerek, "Salgı döneminde lojistik sektörüne baktığımızda karayolu ve havayolu taşımacılığının durma noktasına geldiğini, deniz yollarında ise navlunların tavan yaptığını görüyoruz. Demiryolu taşımacılığında ise hacimsel olarak artış meydana gelmesine rağmen, navlunlar düşürülerek ihracat ve ithalatçılarımızın yükünü bir nebze hafifletmiş olduk. Her tür zorlu dönemin taşımacılık modeli olan demiryolu, pandemi sürecinde de neredeyse tek seçenek haline geldi" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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