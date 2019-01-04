Türkiye-Pakistan Ortak Açıklaması

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine Pakistan İslam Cumhuriyeti Başbakanı İmran Khan, Türkiye'ye resmi ziyarette bulundu.

Türkiye ziyaretinde Pakistan İslam Cumhuriyeti Başbakanı Khan'a üst düzey bir heyet eşlik ederken, yapılan heyetlerarası ve başbaşa görüşmeler sonrasında yazılı ortak basın açıklaması yapıldı. Yapılan açıklamada, iki ülke her şekil ve tezahürüyle terör belasıyla mücadelede sarsılmaz taahhütlerini vurgularken, Fetullahçı Terör Örgütüne karşı mücadele kararlılıklarını teyit ettiler.

Jammu-Keşmir sorununa sürekli bir diyalog süreci yoluyla ve ilgili BM Güvenlik Konseyi kararlarına uygun şekilde çözüm sağlanması ihtiyacının vurgulandığı görüşmelerde, Pakistan'ın Nükleer Tedarikçiler Grubuna (NTG) ayrımcı olmayan kriterler temelinde üyeliğine Türkiye'nin desteği belirtildi ve Pakistan'ın NTG'nin rehber ilkelerine uymasının ve NTG'ye üye olmasının küresel yayılmanın önlenmesi hedeflerini güçlendireceği teyit edildi.

Liderler, Afganistan'da sürdürülebilir barış ve istikrarın Afgan toplumunun tüm kesimlerinin arasında uzlaşıya varılması ile bölge ülkelerinin ve uluslararası toplumun desteğiyle sağlanabileceği belirtilirken, Doğu Akdeniz'de barış ve istikrarın tesis edilmesi amacıyla, Kıbrıs meselesinin Ada'daki iki halkın siyasi eşitliği temelinde çözüme kavuşturulmasına yönelik çabalara tam ve kararlı desteklerini yinelediler.

İki lider, Filistin davasını önemini vurgularken, Kudüs'ün yasal statüsü ve tarihi karakterini değiştirmeye yönelik tüm girişimleri reddetti, başkenti Kudüs olan, 1967 sınırları temelinde bağımsız, egemen ve coğrafi devamlılık içinde bir Filistin Devleti'nin kurulması konusundaki mücadelesinde Filistin halkına desteğini arttırması için uluslararası topluma çağrıda bulundular.

Liderler, İslam'ın gerçek değerlerini uluslararası forumlarda savunma ve İslam'ın tarihi imajını, mukaddes şahsiyetlerini ve temel itikatlarını kötüleme, aşağılama ve çarpıtma gayretlerine karşı işbirliğini artırmak hususunda mutabık kaldılar. - ANKARA

Kaynak: İHA