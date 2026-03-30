Türkiye, Pakistan, Mısır ve Suudi Arabistan dışişleri bakanları İslamabad'da biraraya geldi

Türkiye, Pakistan, Mısır ve Suudi Arabistan dışişleri bakanları Ortadoğu'daki gerginliği azaltmayı amaçlayan görüşmeler için İslamabad'da biraraya geldi.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, görüşmelerde Ortadoğu'daki son gelişmelerin ele alındığı belirtildi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan 29 Mart Pazar günü Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar ile görüştü.

Ardından dört ülkenin dışişleri bakanları biraraya geldi.

Pakistan Dışişleri bakanı Dar, bölgedeki savaşa bir an önce ve kalıcı bir çözüm getirmenin yollarını görüştüklerini, Pakistan'ın olası barış müzakerelerine ev sahipliği yapmasına görüşmelerdeki tüm ülkelerin destek verdiğini açıkladı.

Konuya yakın kaynakların Reuters haber ajansına verdiği bilgiye göre, arabuluculuk çabaları kapsamında Hürmüz Boğazı'nın deniz trafiğine yeniden açılmasına yönelik öneriler üzerinde ilk görüşmeler yapıldı.

İran, ABD'yi kara saldırısı düzenlememesi konusunda uyardı.

ABD ve İsrail'in İran'a saldırısı ardından savaşın tırmanması nedeniyle küresel petrol fiyatları yükseldi.

İslamabad'da biraraya gelen ülkelerin, deniz trafiği ve Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasıyla ilgili önerileri Washington'a ilettikleri belirtildi.

Görüşmelerin bugün de sürmesi bekleniyor.

Pakistan Dışişleri Bakanı: 'Güven onayı aldık'

Pakistan Dışişleri Bakanı İshak Dar, hem İran hem de ABD'nin "görüşmelerde kolaylaştırıcı rol üstlenmesi için Pakistan'a olan güvenlerini ilettiklerini belirtti ve "ilerleyen günlerde iki taraf arasında anlamlı müzakereler gerçekleşmesi için kolaylaştırıcı ve ev sahipliği rolü üstlenmekten gurur duyacaklarını" belirtti.

Ancak İran ya da ABD'den olası barış görüşmelerine katılıp katılmayacaklarına dair bir açıklama gelmedi.

ABD Başkanı Donald Trump bir süredir İran ile müzakere edildiğini, Tahran'ın "bir anlaşma yapmak istediğini" öne sürüyor.

Tahran, Washington ile doğrudan temas kurulduğunu reddediyor.

Daha önce ABD'nin İran'a bir teklif ilettiği belirtilmişti.

Reuters'ın kaynaklarına atıfla bildirdiği haberine göre teklifin, İran'ın nükleer programının sona erdirilmesinden füze geliştirme faaliyetlerinin sınırlandırılmasına ve Hürmüz Boğazı'nın fiilen kontrolünün devredilmesine kadar uzanan talepler içerdiği belirtiliyor.

Tahran ise görüşmeler için kendi şartlarını öne sürdü.

Fidan: 'Savaş bölgesel yayılma tehlikesiyle baş başa'

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 27 Mart Cuma akşamı katıldığı A Haber yayınında "ABD ve İsrail'in başlattığı hukuksuz savaş bölgesel yayılma tehlikesiyle baş başa" uyarısını yaptı.

Pakistan'da yapılacak görüşmelerle ilgili bilgi veren Fidan, "Bu savaşta müzakerelerin nereye gittiğini, bu dört ülkenin durumu nasıl değerlendirdiğini ve neler yapılabileceğini ele alacağız" dedi.

Toplantının başlangıçta Türkiye'de yapılmasının planlandığını söyleyen Fidan, "Ancak Pakistanlı muhataplarımızın ülkelerinde bulunmaları gerektiği için toplantıyı Pakistan'a taşıdık" dedi.

"Bizim getirdiğimiz teklifin can alıcı kısmı, nerede yapılacağından ziyade, kurduğumuz mekanizma, nasıl olacağıydı" diye devam etti.

İslamabad'ın Tahran ile uzun süredir devam eden ilişkileri bulunurken, Körfez ülkeleriyle de yakın temasları sürüyor.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ve Genelkurmay Başkanı Amin Munir'in de ABD Başkanı Donald Trump ile kişisel düzeyde iyi ilişkiler kurduğu belirtiliyor.