Türkiye Özür Bekledi, Hollanda Büyükelçisini Resmen Geri Çekti

Hollanda Dışişleri Bakanlığı, son günlerde Türkiye ile sürdürülen yumuşama adımlarına olumlu karşılık verilmediği gerekçesiyle Ankara Büyükelçisi Cornelis Van Rij'in resmen geri çekildiğini açıkladı.

Cornelis Van Rij, 11 Mart 2016'da yaşanan diplomatik krizden bu yana Lahey'de bulunuyordu.

Türkiye'nin Lahey Büyükelçisi Sadık Arslan da, diplomatik krizin ardından Ankara'ya çağrılmış ve Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığı'na getirilmişti.

Hollanda Dışişleri Bakanlığı, geçen hafta Türkiye ile yaşanan gerilimin yumuşatılması amacıyla perde arkasında üst düzey temaslar yürütüldüğü bilgisini vermişti.

'Türkiye özür ön koşulundan vazgeçmedi'

Hollanda medyasına bilgi veren hükümet kaynakları, ilişkilerin yakın gelecekte rayına oturmasını beklediklerini söylemişti.

Ancak Hollanda Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına göre, son yapılan görüşmelerde, Türk tarafı, "Lahey hükümetinin özür dilemesi ön koşulundan" vazgeçmedi. Ankara, özür dilenmeden Hollanda Büyükelçisinin Türkiye'ye dönüşüne izin verilmeyeceğini vurguladı.

Hollanda'daki diplomatik kaynaklara göre de, Lahey hükümeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "faşist" ve "Nazi artığı" suçlamaları nedeniyle kendilerinden özür dilemediğine dikkat çekti.

Hollanda, koşullara takılıp kalmak yerine büyükelçiler aracılığıyla diplomatik ilişkilerin başlatılmasını önerdi.

Lahey yönetimi, Türk bakanlara referandum kampanyası yapma izni verilememesi nedeniyle yaşanan kriz nedeniyle özür dilemeyeceğini açıklamıştı.

Hollanda Dışişleri Bakanlığı'na göre, Lahey yönetimi ilişkilerin normalleşmesi için ciddi çaba gösterdi. Ancak, son yapılan temaslarda, ilişkileri bir adım öteye taşımak için "gerekli balansın tutturulamadığı" vurgulandı.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına göre, Hollanda'nın Türk tarafının konsolosluk açması da dahil attığı tüm adımlara rağmen Ankara hükümeti, büyükelçinin göreve başlamasına izin vermedi.

Dışişleri Bakanı Zijlsta: Türk Büyükelçisi de Lahey'e gelemeyecek

Hollanda Dışişleri Bakanı Halbe Zijlsta, Hollanda büyükelçisinin Ankara'ya gidişine izin verilmediği sürece Lahey'e de Türk büyükelçisinin gelemeyeceğini açıkladı.

Hollanda Radyosu'na (NPO) göre, Lahey'in kararı "beklenmedik bir durum."

Radyoya değerlendirmelerde bulunan Hollanda Televizyonu (NOS) Türkiye Temsilcisi Lucas Waagmeester, son haftalarda iki ülke arasında üst düzey temaslar yoluyla çözüm arayışında bulunulduğunu söyledi.

Görüşmelerde iki ülkenin birbirlerine ihtiyaç duyduklarınıanladıklarını belirten Waagmeester'e göre, her iki ülke de "özür dilemeye gerek kalmayacak bir formül" bulmaya çalışıyordu.

Waagmeester, Hollanda hükümetinin kararını, "çok çarpıcı" olarak nitelendirerek, "Bu şekilde olması gerekmezdi. İşleri oluna bırakabilirlerdi" dedi.

Lahey hükümetinin, 11 Mart 2016'da Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun uçağına iniş izni vermemesi ve Almanya'dan karayoluyla Rotterdam'a gelen Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın zorla geri gönderilmesi iki ülke arasında diplomatik krize neden olmuştu.