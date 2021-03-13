Türkiye Özel Sporcular Kadın Milli Takımı, Avrupa şampiyonu oldu
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Türkiye Özel Sporcular Kadın Milli Takımı, Avrupa şampiyonu oldu

13.03.2021 17:04 | Son Güncelleme: 13.03.2021 17:26
Türkiye Özel Sporcular Kadın Milli Takımı, Avrupa şampiyonu oldu

Türkiye Özel Sporcular Kadın Milli Takımı, VIRTUS Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda Avrupa şampiyonluğuna ulaştı.

Türkiye Özel Sporcular Kadın Milli Takımı, VIRTUS Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda Avrupa şampiyonluğuna ulaştı.

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Fransa'nın Nantes kentinde yapılan şampiyonanın son gününde kadınlarda 200 metrede Muhsine Gezer ve yüksek atlamada Fatma Damla Altın gümüş madalya, erkeklerde ise 3 bin metrede Oğuz Türker bronz madalya kazandı.

Bu sonuçla Türkiye şampiyonayı 6 altın, 5 gümüş ve 2 bronz madalya olmak üzere toplamda 13 madalya ile tamamlarken, 32 puan toplayan Kadın Milli Takımı ise Avrupa şampiyonu oldu. Ayrıca, VIRTUS Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda uzun atlama ve 60 metrede altın madalya kazanan Esra Bayrak ise en iyi kadın atlet seçildi.Milli takımın kafile başkanı Ensar Kurt, şampiyonada 6 kez İstiklal Marşı'nı okutmanın gururunu yaşadıklarını belirterek, "Ne mutlu bize ki İstiklal Marşımızın kabul edilişinin yüzüncü yılında Fransa'da bunu başardık. Özel sporcularımız madalyalarını kahraman şehitlerimize armağan ettiler ve şehitlerimizi asker selamı ile andılar. Özel sporcularımız

şampiyonada 13 madalya kazanarak da bir rekora imza attılar. Bu başarıya destek olan başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na, Spor Genel Müdürü Mehmet Baylan'a, Spor Toto Teşkilat Başkanı Bünyamin Bozgeyik'e teşekkür ediyorum" dedi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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