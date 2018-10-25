Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu tarafından Samsun'da düzenlenen Türkiye Özel Sporcular Futbol Şampiyonası sona erdi.

19 Mayıs Suni Çim Saha'da düzenlenen şampiyonada doğu ve batı gruplarında 25 takım mücadele etti.

Osmaniye Aile Sosyal Politikalar Spor Kulübünün birinci olduğu turnuvada İzmir Hasan Tahsin İş Okulu ikinci, Yalova Özel Yıldızlar Spor Kulübü üçüncü, Kayseri Aile Sosyal Politikalar Spor Kulübü de dördüncülüğü elde etti.

Müsabakaların ardından düzenlenen ödül törenine 19 Mayıs Kaymakamı Yavuz Güner, Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Asbaşkanı Efkan Korkmaz ile Samsun Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Ahmet Güral Karayılmaz katıldı.