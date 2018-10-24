Türkiye Özel Sporcular Futbol Şampiyonası

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu tarafından düzenlenen Özel Sporcular Futbol Şampiyonası, Samsun'da devam ediyor.

19 Mayıs Spor Salonu'nda gerçekleştirilen ve yarın sona erecek şampiyonada doğu ve batı gruplarında toplam 25 takım yer aldı.

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkan Danışmanı Erhan Karakuş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 19 Ekim'de başlayan şampiyonanın yarın final maçıyla sona ereceğini söyledi.

Federasyon olarak güzel çalışmalar yaptıklarını ifade eden Karakuş, "Federasyon son altı yılda altın çağını yaşıyor. 30 bin lisanlı sporcudan 550 bin lisanslı sporcuya geldik. 13 farklı branşta faaliyetlerimiz var. Amacımız eve kapanmış engelli çocuklarımızı bulup onları spora yönlendirmek." değerlendirmesinde bulundu.