Türkiye Özel Okullar Derneği'nden üye okullara ücretlerde indirim önerileri Açıklaması
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Türkiye Özel Okullar Derneği'nden üye okullara ücretlerde indirim önerileri Açıklaması

Türkiye Özel Okullar Derneği, üye okullara, yeni eğitim-öğretim yılında yu¨z yu¨ze egˆitim hizmetinin kısmi ya da tam zamanlı verilememesi durumunda, so¨zles¸mede yer alan u¨cret u¨zerinden birim u¨cretlerde, uzaktan o¨gˆretim su¨resi dikkate alınarak kurumca bir oran belirlenmesi ve bu...

Türkiye Özel Okullar Derneği'nden üye okullara ücretlerde indirim önerileri Açıklaması
20.08.2020 23:27 | Son Güncelleme: 20.08.2020 23:30

Türkiye Özel Okullar Derneği, üye okullara, yeni eğitim-öğretim yılında yu¨z yu¨ze egˆitim hizmetinin kısmi ya da tam zamanlı verilememesi durumunda, so¨zles¸mede yer alan u¨cret u¨zerinden birim u¨cretlerde, uzaktan o¨gˆretim su¨resi dikkate alınarak kurumca bir oran belirlenmesi ve bu miktarın veliye iade ya da mahsup yoluyla iletilmesi önerisinde bulundu.

Türkiye Özel Okullar Derneği'nden yapılan açıklamada, Türkiye'yi ve tu¨m du¨nyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgını nedeniyle egˆitim-o¨gˆretim faaliyetlerinde yas¸anan olagˆanu¨stu¨ durumları go¨z o¨nu¨nde bulundurarak tu¨m u¨yelere öneri sunulmasının kararlaştırıldığı belirtildi.

Okulların 21 Eylu¨l 2020 tarihinden itibaren kısmi ya da tam zamanlı yu¨z yu¨ze egˆitim vermeye başlayacağı hatırlatılan açıklamada, bu hususta gerekli tu¨m hazırlıkların titizlikle yürütüldüğü vurgulandı.

Açıklamada, "Mu¨cbir sebeplerden o¨tu¨ru¨ okulların tam zamanlı uzaktan egˆitime gec¸mesi durumu"na ilişkin üye okullara önerilerde bulunulduğu kaydedildi.

Dernek önerilerilerini şöyle sıraladı:

"Daha o¨nce verilemeyen yemek ve servis hizmetlerinin bedeli alınmamalı, alınmıs¸sa iade ya da mahsup yoluna gidilmelidir.

Yu¨z yu¨ze egˆitim hizmetinin kısmi ya da tam zamanlı verilememesi durumunda, so¨zles¸mede yer alan u¨cret u¨zerinden birim u¨cretlerde, uzaktan o¨gˆretim su¨resi dikkate alınarak kurumca bir oran belirlenmeli ve bu miktar, veliye iade ya da mahsup yoluyla iletilmelidir.

Bu konudaki hesaplamalar telafi do¨nemi bittikten sonra o¨gˆretim yılı sonunda yapılabilir.

Kurumlar, yapacakları ya da yapacaklarını beyan edecekleri indirimleri dikkatle hesap etmeli, bu indirim oranlarını yanıltıcı bir reklam ya da haksız rekabet aracı olarak kullanmamalıdır. Derneklerimizin, bu konuyu ve verilen so¨zleri yakından takip edecegˆi bilinmelidir."

O¨zel okulların amacının, "Ögˆrencilerin egˆitimlerini aksatmadan su¨rdu¨rmesi ic¸in gerekli kos¸ulları ve hizmetleri harfiyen yerine getirmek" olduğuna değinilen açıklamada, "Bu yıl, kurumlarımız ve kurucuları ic¸in fedakarlık yılı olarak kabul edilmelidir. Belirttigˆimiz ilkelere bagˆlı kalarak velilerimizle gu¨c¸ birligˆi ic¸inde, su¨rdu¨ru¨lebilir bir yol haritası ortaya koyacagˆımızı beyan ederiz." ifadesine yer verildi.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

TSK'dan istifa eden Cihat Yaycı'nın 'Devlete kırgın mısınız?' sorusuna verdiği yanıt mest etti Güncel
TSK'dan istifa eden Cihat Yaycı'nın "Devlete kırgın mısınız?" sorusuna verdiği yanıt mest etti
Şehit cenazesinde saldırıya uğrayan Kılıçdaroğlu, o gün kendisini en çok üzen şeyi anlattı Güncel
Şehit cenazesinde saldırıya uğrayan Kılıçdaroğlu, o gün kendisini en çok üzen şeyi anlattı
26 ili kapsayan anket! Vatandaşlara soruldu: Bugün seçim olsa Erdoğan'a oy verir misiniz? Politika
26 ili kapsayan anket! Vatandaşlara soruldu: Bugün seçim olsa Erdoğan'a oy verir misiniz?
'Yataklara düşmekten korkuyorum' yazılı not bırakıp kendini sulama havuzuna attı 3. Sayfa
"Yataklara düşmekten korkuyorum" yazılı not bırakıp kendini sulama havuzuna attı
Çiftlik Bank'ın Tosuncuk'unun adresi tespit edilip Interpol'e bildirildi Ekonomi
Çiftlik Bank'ın Tosuncuk'unun adresi tespit edilip Interpol'e bildirildi
Perinçek, Cumhurbaşkanı'nın cuma günü vereceği müjdeyi önceden paylaştı: Karadeniz'de doğal gaz bulundu Ekonomi
Perinçek, Cumhurbaşkanı'nın cuma günü vereceği müjdeyi önceden paylaştı: Karadeniz'de doğal gaz bulundu
Marmara'da mahsur kalan kişinin tekneyi çaldığı ortaya çıktı! Kurtulduğuna pişman oldu
Marmara'da mahsur kalan kişinin tekneyi çaldığı ortaya çıktı! Kurtulduğuna pişman oldu
Sinema salonunda cinsel ilişkiye giren çift, güvenlik kamerasına yakalandı
Sinema salonunda cinsel ilişkiye giren çift, güvenlik kamerasına yakalandı
Abdullah Gül'den korkuyorlar mı? Bülent Arınç, çok konuşulan yoruma içtenlikle yanıt verdi
Abdullah Gül'den korkuyorlar mı? Bülent Arınç, çok konuşulan yoruma içtenlikle yanıt verdi
Belediyenin Zoom toplantısında kamerayı açık unutup cinsel ilişkiye girdiler
Belediyenin Zoom toplantısında kamerayı açık unutup cinsel ilişkiye girdiler
Polis memurunun karıştığı kazada tartışma çıkınca kan döküldü: 1 ölü, 1 yaralı
Polis memurunun karıştığı kazada tartışma çıkınca kan döküldü: 1 ölü, 1 yaralı
Tatile çıkan Tuğba Ekinci, küçük beden bikinisiyle dikkatleri üzerine çekti
Tatile çıkan Tuğba Ekinci, küçük beden bikinisiyle dikkatleri üzerine çekti
İş insanına kanlı pusu! Uzun namlulu silahlarla taradılar
İş insanına kanlı pusu! Uzun namlulu silahlarla taradılar
CHP Lideri Kılıçdaroğlu, avukat kızına koyduğu yasağı anlattı: CHP'li belediyelerden içeri girmeyi yasakladım
CHP Lideri Kılıçdaroğlu, avukat kızına koyduğu yasağı anlattı: CHP'li belediyelerden içeri girmeyi yasakladım
Kamyona çarpan motosikletteki 2 kişi öldü, sürücünün yaptığı paylaşım dikkat çekti
Kamyona çarpan motosikletteki 2 kişi öldü, sürücünün yaptığı paylaşım dikkat çekti
Tartıştığı kadınlara bıçak çeken şahıs halkın tepkisiyle karşılaşınca karakola sığındı
Tartıştığı kadınlara bıçak çeken şahıs halkın tepkisiyle karşılaşınca karakola sığındı
Erdoğan'ın müjdesinde en önemli detay netleşti! Türkiye'nin 20 yıllık ihtiyacını karşılayacak doğal gaz bulundu
Erdoğan'ın müjdesinde en önemli detay netleşti! Türkiye'nin 20 yıllık ihtiyacını karşılayacak doğal gaz bulundu
Terör örgütü PKK'nın bomba yüklü 2 maket uçağı düşürüldü
Terör örgütü PKK'nın bomba yüklü 2 maket uçağı düşürüldü
Ünlü şarkıcı Deniz Seki, sevgilisiyle şakalaşırken görüntülendi
Ünlü şarkıcı Deniz Seki, sevgilisiyle şakalaşırken görüntülendi
Yunan istihbaratçı Kalenderidis'ten ülkesini karıştıracak Türkiye itirafı: Kaybolmuş ve yenilmiş durumdayız
Yunan istihbaratçı Kalenderidis'ten ülkesini karıştıracak Türkiye itirafı: Kaybolmuş ve yenilmiş durumdayız
Külahta çiğ köfte satılmasına kızan dondurmacı, lavaşta dondurma satmaya başladı
Külahta çiğ köfte satılmasına kızan dondurmacı, lavaşta dondurma satmaya başladı
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan 'özel okul' krizine ilişkin açıklama: Velilerin taleplerinin takipçisi olacağız
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan 'özel okul' krizine ilişkin açıklama: Velilerin taleplerinin takipçisi olacağız
Galatasaray'ın eski yıldızı Bafetimbi Gomis, Al Hilal-Al Ahli maçının 12. dakikasında baygınlık geçirdi
Galatasaray'ın eski yıldızı Bafetimbi Gomis, Al Hilal-Al Ahli maçının 12. dakikasında baygınlık geçirdi
Meteoroloji'den 8 kente 'çok kuvvetli' yağış uyarısı
Meteoroloji'den 8 kente "çok kuvvetli" yağış uyarısı
3 yaşındaki kızın çaresizliği! İki babası da kayıp olduğu için ortada kaldı
3 yaşındaki kızın çaresizliği! İki babası da kayıp olduğu için ortada kaldı
CHP Lideri Kılıçdaroğlu'ndan Eren Erdem'e yeni görev
CHP Lideri Kılıçdaroğlu'ndan Eren Erdem'e yeni görev
Toprağa gömülü cansız bedeni bulunan yaşlı adamın katili, çaycı çıktı
Toprağa gömülü cansız bedeni bulunan yaşlı adamın katili, çaycı çıktı
Yunanistan Başbakanı Miçotakis geri adım attı
Yunanistan Başbakanı Miçotakis geri adım attı
Gelin ve damat dahil 100 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı
Gelin ve damat dahil 100 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı
Alkollü çıkan taksiciyi yanındaki kadın kurtarmak istedi: Ben içirdim
Alkollü çıkan taksiciyi yanındaki kadın kurtarmak istedi: Ben içirdim
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hacı Bektaş Ziya Selçuk Muharrem İnce Abdülhamit Gül Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Sezen Aksu Halit Ergenç Bergüzar Korel Murat Dalkılıç
Spor Fatih Terim Rıza Çalımbay Ahmet Nur Çebi Emre Belözoğlu Oğulcan Çağlayan
Daha Fazla İzmir Antalya Futbolcu Yunanistan
Şu an buradasınız: Türkiye Özel Okullar Derneği'nden üye okullara ücretlerde indirim önerileri Açıklaması - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.8.2020 23:46:52. #1.15#
title