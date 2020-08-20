Türkiye Özel Okullar Derneği'nden üye okullara ücretlerde indirim önerileri Açıklaması Türkiye Özel Okullar Derneği, üye okullara, yeni eğitim-öğretim yılında yu¨z yu¨ze egˆitim hizmetinin kısmi ya da tam zamanlı verilememesi durumunda, so¨zles¸mede yer alan u¨cret u¨zerinden birim u¨cretlerde, uzaktan o¨gˆretim su¨resi dikkate alınarak kurumca bir oran belirlenmesi ve bu...

Türkiye Özel Okullar Derneği, üye okullara, yeni eğitim-öğretim yılında yu¨z yu¨ze egˆitim hizmetinin kısmi ya da tam zamanlı verilememesi durumunda, so¨zles¸mede yer alan u¨cret u¨zerinden birim u¨cretlerde, uzaktan o¨gˆretim su¨resi dikkate alınarak kurumca bir oran belirlenmesi ve bu miktarın veliye iade ya da mahsup yoluyla iletilmesi önerisinde bulundu.

Türkiye Özel Okullar Derneği'nden yapılan açıklamada, Türkiye'yi ve tu¨m du¨nyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgını nedeniyle egˆitim-o¨gˆretim faaliyetlerinde yas¸anan olagˆanu¨stu¨ durumları go¨z o¨nu¨nde bulundurarak tu¨m u¨yelere öneri sunulmasının kararlaştırıldığı belirtildi.

Okulların 21 Eylu¨l 2020 tarihinden itibaren kısmi ya da tam zamanlı yu¨z yu¨ze egˆitim vermeye başlayacağı hatırlatılan açıklamada, bu hususta gerekli tu¨m hazırlıkların titizlikle yürütüldüğü vurgulandı.

Açıklamada, "Mu¨cbir sebeplerden o¨tu¨ru¨ okulların tam zamanlı uzaktan egˆitime gec¸mesi durumu"na ilişkin üye okullara önerilerde bulunulduğu kaydedildi.

Dernek önerilerilerini şöyle sıraladı:

"Daha o¨nce verilemeyen yemek ve servis hizmetlerinin bedeli alınmamalı, alınmıs¸sa iade ya da mahsup yoluna gidilmelidir.

Yu¨z yu¨ze egˆitim hizmetinin kısmi ya da tam zamanlı verilememesi durumunda, so¨zles¸mede yer alan u¨cret u¨zerinden birim u¨cretlerde, uzaktan o¨gˆretim su¨resi dikkate alınarak kurumca bir oran belirlenmeli ve bu miktar, veliye iade ya da mahsup yoluyla iletilmelidir.

Bu konudaki hesaplamalar telafi do¨nemi bittikten sonra o¨gˆretim yılı sonunda yapılabilir.

Kurumlar, yapacakları ya da yapacaklarını beyan edecekleri indirimleri dikkatle hesap etmeli, bu indirim oranlarını yanıltıcı bir reklam ya da haksız rekabet aracı olarak kullanmamalıdır. Derneklerimizin, bu konuyu ve verilen so¨zleri yakından takip edecegˆi bilinmelidir."

O¨zel okulların amacının, "Ögˆrencilerin egˆitimlerini aksatmadan su¨rdu¨rmesi ic¸in gerekli kos¸ulları ve hizmetleri harfiyen yerine getirmek" olduğuna değinilen açıklamada, "Bu yıl, kurumlarımız ve kurucuları ic¸in fedakarlık yılı olarak kabul edilmelidir. Belirttigˆimiz ilkelere bagˆlı kalarak velilerimizle gu¨c¸ birligˆi ic¸inde, su¨rdu¨ru¨lebilir bir yol haritası ortaya koyacagˆımızı beyan ederiz." ifadesine yer verildi.

Kaynak: AA