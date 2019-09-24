Türkiye-Özbekistan İş Forumu'nda yatırım fırsatlarına kapı aralandı

24.09.2019 16:42

TAŞKENT (AA) — Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te düzenlenen Türkiye-Özbekistan İş Forumu'nda iki ülke arasındaki ticaret hacminin artırılması gündeme taşınırken karşılıklı fırsatların değerlendirilmesi yönünde görüş birliğine varıldı.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) ile Özbekistan Ticaret ve Sanayi Odası tarafından gerçekleştirilen Türkiye- Özbekistan İş Forumu'na çeşitli alanlarda faaliyet gösteren çok sayıda Türk ve Özbek yetkili ve iş adamı katıldı.

Forumda Özbekistan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Adham İkramov, MÜSİAD Başkanı Abdurrahman Kaan, MÜSİAD Özbekistan Temsilcisi Alparslan Uçar ve Türkiye'nin Taşkent Büyükelçisi Mehmet Süreyya Er hazır bulundu.

Forumun açılışında konuşan Kaan, Özbekistan'ın 30 milyonu aşkın nüfusu, stratejik konumu ve zengin kültürel değerleri ile bölgesinde önemli bir ülke olduğunu kaydederek, barındırdığı ekonomik potansiyeli en iyi şekilde ortaya çıkarabilmek ve karşılıklı ticari ilişkileri daha ileriye taşıyabilmek için iki ülkenin de güçlü bir irade ortaya koyduğunu belirtti.

Çin'in hayata geçirmekte olduğu "Tek Kuşak Tek Yol" projesinin güzergahı ve içeriği açısından kendilerini de etkilediğini kaydeden Kaan, "Çin'i, kara ve deniz yolu ağları sistemiyle Avrupa, Afrika, Orta Doğu ve Latin Amerika'ya bağlamayı hedef alan projede, coğrafi konumları dolayısıyla Türkiye ve Özbekistan, son derece stratejik noktalarda yer alıyor.

1 trilyon dolarlık yatırımı ve 3 milyardan fazla nüfusu bünyesinde barındıracak projenin, küresel ekonomiyi güçlendireceği bir gerçektir.



Bizler de, önümüzdeki 50 yılı şekillendireceği öngörüsü yapılan bu büyük projenin önemli iki ayağı olarak, gelecek hedeflerimizi hayata geçirebilmek adına doğru stratejiler geliştirmek durumundayız. Buralarda yapılacak çalışmalar, bizleri hem güçlü hem de tüm ticaret hat ve kuşaklarının kilit ülkeleri haline getirecektir. Mevcut projelere angaje olmanın ötesinde, elimizdeki gücü ve kozları en doğru biçimde kullanarak daha etkin olmalıyız." dedi.

Ticaret hacmini artırma çalışmaları

Türkiye'nin Taşkent Büyükelçisi Mehmet Süreyya Er, son dönemde her alanda gösterdiği açılım ve gelişim sürecinde Türkiye olarak, Orta Asya'nın parlayan yıldızı Özbekistan ile iş birliklerini artırarak devam ettireceklerini kaydederek, 2017 yılında 1,5 milyar dolar olan iki ülke dış ticaret hacminin 2018 yılında 1,7 milyar dolara, ocak-temmuz döneminde de 1,3 milyar dolara ulaştığını, yıl sonu itibarıyla bu rakamın 2,2 milyar dolara ulaşmasının öngörüldüğünü belirtti.

Er, "Enerji ve madencilik gibi stratejik sektörlerde Türkiye tecrübesini Özbekistan'a taşıyacak nitelikli firmalarımızın kısa vadede bu topraklara çok büyük kazanımlar katacağını düşünüyoruz. Önümüzdeki dönemde bu alanlarda da somut gelişmeler yaşanacağını umut ediyoruz." ifadesini kullandı.

MÜSİAD Özbekistan Temsilcisi Alparslan Uçar da Türkiye ile dost ve kardeş Özbekistan arasındaki ilişkilerde son yıllarda yaşanan fevkalade gelişmelerin bir fırsat olarak değerlendiren MÜSİAD'ın bu dönemde Özbekistan temsilciliğini tesis ederek Özbekistan ile ticari-ekonomik iş birliğinin gelişmesine katkı sağlamayı, Türk girişimcilerinin fırsat ülkesi olan Özbekistan'da çalışmalarına ön ayak ve destek olmayı amaçladığını belirtti.

Faaliyetine hızla başlayan temsilciliğin kısa sürede çok sayıda etkinlik düzenlediğini anımsatan Uçar, bu etkinliklerin ikili ilişkilere olumlu katkı sağladığını vurguladı. Uçar, "Zengin doğal kaynakları, genç nüfusu ve nitelikli iş gücüne sahip Özbekistan'da eğitim, sağlık, enerji, kimya sanayisi, inşaat, tarım, hayvancılık ve turizm gibi alanlarda muazzam iş ve ticaret fırsatları vardır." dedi.

Özbekistan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Adham İkramov ise 33 milyonluk nüfusuyla bölgedeki en büyük pazar olan Özbekistan'ın Türk iş adamları için gereken tüm imkanları sağlamaya hazır olduğunu dile getirdi.

Günümüzde ülkede Türk sermayesi ile kurulan işletmeler sayısının 1081'e ulaştığını, yılın ilk altı ayında ülkede Türk sermayeli 251 şirketin kurulduğunu aktaran İkramov, "Demek ki, her gün bir-iki ortak şirket kuruluyor" dedi. İkramov, söz konusu organizasyondan dolayı Türk tarafına teşekkür ederken, iş forumunun iki ülke arasındaki işbirliğinin daha da gelişmesine önemli katkıda bulunacağına inandığını belirtti.

Türk iş adamlarına ülkedeki iş ve yatırım ortamı ve imkanları, ülkede yapılan reformlar hakkında bilgi verildi.

İş forumu kapsamında iki ülke işadamları arasında ikili iş görüşmeleri gerçekleştirildi.

Kaynak: AA