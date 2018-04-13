Türkiye, Özbekistan'ın 4'üncü Büyük Ticari Ortağı

Türkiye, yılın ilk çeyreğinde Özbekistan'ın toplam dış ticaret hacminde, yüzde 5'lik pay ile 4'üncü sırada yer aldı.

Özbekistan Devlet İstatistik Kurumu verilerine göre, ülkenin dış ticaret hacmi bu yılın ilk 3 ayında 7,9 milyar dolar olarak kayıtlara geçti. Söz konusu dönemde Özbekistan'ın ihracatı 4,1 milyar dolar, ithalatı ise 3,8 milyar dolar oldu.

Yılın ilk çeyreğinde Özbekistan'ın en büyük ticari ortakları arasında ilk sırada yüzde 18,6'lık pay ile Rusya yer alırken, Rusya'yı yüzde 17,4'lük pay ile Çin, yüzde 7,3'lük pay ile Kazakistan ve yüzde 5'lik pay ile Türkiye izledi.