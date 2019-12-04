Türkiye, Özbekistan'da hekim yetiştiriyor

04.12.2019 16:08 | Son Güncelleme: 04.12.2019 16:08

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Özbekistan'ın tarihi Buhara şehrinde bu yıl açılan Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) İbn-i Sina Tıp Fakültesini ziyaret etti.

Koca, burada yaptığı konuşmada, İslam dünyasının manevi zenginliklerine ruh veren Buhara'da bulunmaktan memnuniyet duyduğunu dile getirerek, Türkiye ile Özbekistan arasında devam eden kuvvetli iş birliğinin sağlık alanındaki yansımalarına şahit olduklarını belirtti.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi ve Buhara Üniversitesi'nin iş birliğiyle 16 Ekim 2019'da kurulan İbn-i Sina Tıp Fakültesi ve Meslek Yüksekokuluna ismini veren İbn-i Sina'nın yolundan yürüyecek doktorların yetişeceğini görmenin bir hekim olarak kendisini fazlasıyla heyecanlandırdığını ifade eden Koca, "İbn-i Sina Tıp Fakültesi ve Meslek Yüksekokulu ile Türkiye'de başarıyla uygulanan modern tıp eğitimi ve yardımcı sağlık hizmetleri modelinin, Özbekistan'a aktarılması ve tıp eğitimi alanında iş birliğinin geliştirilmesi amaçlanmıştır." dedi.

Klinik eğitimleri Türkiye'de

Bu yıl sadece Özbek öğrencilerin eğitim gördüğü tıp fakültesinde 78, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulunda 54 olmak üzere toplam 132 öğrenci bulunduğunu aktaran Koca, ilk 3 yıllık temel tıp eğitiminin Buhara İbn-i Sina Devlet Tıp Enstitüsünde, 4, 5, 6. sınıflardaki klinik eğitimlerin ise Türkiye'de Sağlık Bilimleri Üniversitesine bağlı eğitim ve araştırma hastanelerinde alacak şekilde bir protokol hazırlandığını söyledi.

Sağlık Bakanı Koca, üniversitede eğitim dilinin Özbekçe ve Türkçe olmasının ve gelecek yıldan itibaren Orta Asya ve Türk Cumhuriyetlerinden de öğrenci kabul edilmesinin de ayrı bir övünç kaynağı olduğunu vurguladı.

Koca, "Bu fakültelerden mezun olan öğrenciler, Sağlık Bilimleri Üniversitesi diplomasına sahip olacaklardır. Öğrencilerimiz, haftada 10 saat olarak planlanan Türkçe eğitimi alıyor." diye konuştu.

Törende, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Bakan Yardımcısı Emine Alp Meşe'ye fahri profesörlük unvanı verildi.

Kaynak: AA