Türkiye, Özbekistan’da en çok şirket kuran üçüncü ülke
Bu yılın ilk yarısında Özbekistan'da 231 şirket kuran Türkiye, yabancı sermayeyle en çok şirket kuran ülkeler arasında Çin ve Rusya'nın ardından 3'üncü oldu.
Bu yılın ilk yarısında Özbekistan'da 231 şirket kuran Türkiye, yabancı sermayeyle en çok şirket kuran ülkeler arasında Çin ve Rusya'nın ardından 3'üncü oldu.
Kaynak: Dunya.com
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