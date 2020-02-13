Türkiye otomotivdeki geleceğine hazırlanıyor

13.02.2020 11:57 | Son Güncelleme: 13.02.2020 11:57

UİB'de gerçekleştirilen ve moderatörlüğünü Otomotiv Teknoloji Platformu (OTEP) Başkanı Ernur Mutlu'nun yaptığı 'Otomotiv Sanayi Toplantıları'na UİB Genel Sekreteri Mümin Karacakayalılar ile Tofaş/Fiat, Renault, Beyçelik Holding, Coşkunöz Holding, Üstünberk Holding, Orhan Holding, Feka Otomotiv, Tifs, Mako, Valeo, Chassis Brakes, Maysan Mando gibi otomotiv sanayi firmalarından üst düzey yetkililer katıldı.

Stratejik eylem planı vurgusu

Toplantının moderatörlüğünü üstlenen Otomotiv Teknoloji Platformu (OTEP) Başkanı Ernur Mutlu, Sanayi Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi ve tüm paydaşlarla birlikte Türkiye'nin otomotivdeki geleceğine hazırlanmak adına iş birliği içerisinde olduklarını ifade etti. Mutlu, "Esas amacımız bu toplantıları bir eylem planına dönüştürmek, stratejileri ülkemiz ve ülkemizdeki tüm paydaşlar adına oluşturmak. Bunun için de öğrenmemiz ve sizlerden almamız gereken çok fazla bilgi var. Verileri olabildiğince toparlamaya çalışıp, oluşturduğumuz çalışma gruplarıyla bunları stratejik eylem planlarına dönüştürerek Türkiye'nin otomotiv sanayisini geleceğe hazırlama adına katkıda bulunmak istiyoruz" dedi.

"2030'dan sonra radikal değişimler olacak"

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi'nden Kağan Yıldırım ise şunları söyledi: "Otomotiv sanayisinin küresel kurgusu içinde Türkiye, önemli pozisyona sahip ülkeler arasında yer almaktadır. Otomotiv sanayisi yapısal bir değişimden geçmektedir. Bu değişim tanımlanması gereken bir süreç. Almanya, ABD ve Japonya'yı etkileyecek olan bu değişimin ülkemizi etkilememesi mümkün değil. Şu an bu değişimi çok hissetmiyor olabiliriz ama özellikle 2025'ten sonra değişecek, 2030'dan sonra ise radikal değişimler olacak. Hedefimiz bu değişimi tanımlamak ve tanımladıktan sonra yönetilmesi ile ilgili bir takım aksiyon planları oluşturmak. Bu amaçla Bursa'da sanayi ve kamudan katılımla bir dizi çalışma yapılması planlanmaktadır. Bu çerçevede otomotiv sanayisinin içinden geçtiği dönem esas alınarak mevcut ve henüz ülkemizde olmayan yabancı sermayenin ülke sanayisinin rekabetçiliğini arttıracak kapasite ve süreçleri yerlileştirmesini sağlayacak ortamın tanımlanması hedeflenmektedir."

Toplantının devamında, katılımcılar otomotiv sektörüyle ilgili dünyadaki gelişmelere, tehditlere ve fırsatlara dair değerlendirmelerde bulundu. İki faz halinde yapılması planlanan çalışmanın ilk fazında; otomotiv sanayisinin içinden geçtiği dönemin anlaşılması, değişimden kaynaklanan ve yönetilmesi gereken risklerin neler olduğu ve bu değişim içinde Türkiye için var olan fırsatların neler olabileceği konu başlıklarında durum tespitleri yapıldı.

Kaynak: Bültenler