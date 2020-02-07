Türkiye otomotiv tedarik sanayisi TOGG ile yakın temasta

07.02.2020 11:39 | Son Güncelleme: 07.02.2020 11:39

Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Alper Kanca, "TOGG'la şu an görüşen, aralarında elektrikli araçlara da parça üreten 60 civarında üyemiz var. Bunlar arasında 25 firmayla iş birliğine başladılar" dedi.