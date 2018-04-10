Türkiye Otomotiv Tedarik Sanayi Zirvesi Bursa'da Yapılacak

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca düzenlenen " Türkiye Otomotiv Tedarik Sanayi Zirvesi" yarın Bursa'da yapılacak.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, sanayinin katma değerini ve üretimde yüksek teknolojili ürünlerin payını artırmak amacıyla başlatılan "Sanayide Yüksek Teknolojiye Geçiş Programı" kapsamında, Türkiye Otomotiv Tedarik Sanayi Zirvesi düzenlenecek.

Zirvede, Sanayide Yüksek Teknolojiye Geçiş Programı'nda odak sektörler arasında yer alan otomotiv tedarik sanayisinde rekabet gücünü artıracak ve ithalat bağımlılığını azaltacak ürün ve projelerin geliştirilmesi konuları ele alınacak.

Söz konusu ürünlerin ve yüksek teknolojiye geçişteki somut adımların belirlenmesi amacıyla Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü başkanlığında yapılacak zirveye, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının yetkilileriyle otomotiv tedarik sanayi firmalarının üst düzey yöneticileri katılacak.

Bakan Özlü'nün açılış konuşmasıyla başlayacak zirvedeki oturumlarda, Sanayide Yüksek Teknolojiye Geçiş Programı ile otomotiv tedarik sanayisinin mevcut durumu, sorunları ve çözüm yolları görüşülecek.

Program çerçevesinde 15 Şubat'ta İzmir'de Makine Sanayi Zirvesi, 2 Mart'ta Hatay'da Çelik Sanayi Zirvesi, 16 Mart'ta İstanbul'da Bilişim Sanayi Zirvesi ve 30 Mart'ta yine İstanbul'da Elektronik Sanayi Zirvesi toplanmıştı.