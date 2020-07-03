Türkiye Otomobil ve Hafif Ticari Araç Pazarı ilk yarıda yükseldi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Türkiye Otomobil ve Hafif Ticari Araç Pazarı ilk yarıda yükseldi

Otomotiv Distribütörleri Derneği’nin verilerine göre; 2020 yılı Ocak-Haziran döneminde otomobil ve hafif ticari araç pazarı %30,2 oranında arttı.

Türkiye Otomobil ve Hafif Ticari Araç Pazarı ilk yarıda yükseldi
03.07.2020 12:39 | Son Güncelleme: 03.07.2020 13:03

Otomotiv Distribütörleri Derneği'nin verilerine göre; 2020 yılı Ocak-Haziran döneminde otomobil ve hafif ticari araç pazarı %30,2 oranında arttı.

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2020 yılı Haziran sonunda bir önceki yılın aynı dönemine göre %30,2 artarak 254.068 adet olarak gerçekleşti.

Otomobil satışları, 2020 yılı ilk yarıda geçen yıla göre %30,2 oranında artarak 203.595 adet olurken, hafif ticari araç pazarı da %30,2 artarak 50.473 adede ulaştı.

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2020 Haziran ayında %66,3, otomobil pazarı %58,4 ve hafif ticari araç pazarı %108,7 oranında arttı.

2020 yılı Haziran ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2019 yılı Haziran ayına göre %66,3 artarak 70.973 adet oldu.

2020 yılı Haziran ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %58,4 artarak 57.067 adet olurken, hafif ticari araç pazarı %108,7 artarak 13.906 adet oldu.

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık Haziran ayı ortalama satışlara göre %1,0 arttı.

Otomobil pazarı, 10 yıllık Haziran ayı ortalama satışlara göre %6,2 artış gösterdi.

Hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık Haziran ayı ortalama satışlara göre %15,9 azaldı.

Göstergelere göre; 2020 yılı otomotiv sektörü toplam pazarının 600 – 650 bin adet aralığında olacağı tahmin ediliyor.

2020 yılı otomotiv raporu

IMF, Küresel Ekonomik Görünüm Haziran 2020 raporunda; küresel büyüme tahminini 2020 için -%4,9, 2021 için %5,4 olarak açıkladı. Raporda ABD'nin büyüme tahmini 2020 için -%8, 2021 için %4,5, AB'nin büyüme tahmini 2020 için -%10,2, 2021 için %6, gelişmekte olan ülkelerin büyüme tahminleri ise 2020 için -%3, 2021 için %5,9 olarak belirtildi.IMF, Dünya Ekonomik Görünümü Haziran 2020 raporunda Türkiye'nin büyüme tahminini 2020 için -%5, 2021 için %5 olarak açıkladı. TCMB tarafından açıklanan ankete göre yıl sonu büyüme beklentisi Haziran ayında -%1,3 olarak açıklandı.

OECD'nin yayımladığı Ekonomik Görünüm Raporu'nda iki olası senaryo bulunuyor. 2020 yılı bitmeden salgının ikinci dalgasınının görülmesi halinde OECD küresel ekonomik büyüme tahminini 2020'de -%7,6, 2021'de %2,8 olarak açıkladı. İkinci dalganın gerçekleşmemesi halindeyse küresel ekonomik büyüme tahmini 2020 için -%6, 2021 için ise %5,2 olarak açıklandı.

OECD, salgının en çok etkilediği ülke olan ABD'de ikinci dalga olması halinde %8,5, ikinci dalga olmaması halinde %7,3 oranında ekonomik küçülme bekliyor. OECD, Euro Bölgesi'nde ikinci dalga olması halinde %11,5, ikinci dalga olmaması halinde %9,1 oranında ekonomik küçülme bekliyor.

OECD'nin Ekonomik Görünüm Raporu'na göre salgında ikinci dalga olmaması halinde Türkiye'nin 2020'de %4,8 daralacağını, salgında ikinci dalga olması halindeyse %8,1 daralacağını öngörüyor. Türkiye'nin 2021'de %4,3 büyümesini, ikinci dalga olması halinde ise %2 büyümesini bekleniyor.

Dünya Bankası Haziran ayı Küresel Ekonomik Görünümler Raporu'nda küresel ekonomi için 2020 yılı GSYH büyüme tahminini Ocak ayındaki rapora göre 7,7 puan düşürerek yüzde 5,2 daralma olarak duyurdu. 2021 büyüme tahminini ise yüzde 2,6'den yüzde 4,2'ye çıkardı. Dünya Bankası Haziran ayı Küresel Ekonomik Görünümler raporunda, ABD ekonomisi için Ocak ayında yüzde 1,8 büyüme olan 2020 büyüme tahminin yüzde 6,1 daralma olarak revize edilirken 2021 büyüme beklentisiyse yüzde 1,7'den yüzde 4,0'a çıkarıldı.

Dünya Bankası raporunda Euro Bölgesi için Ocak ayında yüzde 1,0 büyüme olarak açıklanan 2020 tahmini yüzde 9,1 daralma olarak revize edildi. 2021 tahminiyse yüzde 1,3'den 4,5'e yükseltildi. Gelişmiş ekonomilerin 2020'de yüzde 7,0 daralmalarını bekleyen Dünya Bankası, gelişmekte olan piyasa ülkelerinin ve kalkınmakta olan ekonomilerin 2020'de yüzde 2,5 daralacaklarını ve 2021'de yüzde 4,6 büyüyeceklerini öngördü.

Ocak ayında yayımladığı "Küresel Ekonomik Görünümler" raporunda Türkiye ekonomisinin 2020 yılında yüzde 3,0 büyüyeceği tahmininde bulunan, ancak Nisan ayında yayınladığı raporda bu beklentisini yüzde 0,5 büyüme olarak revize eden Dünya Bankası, Haziran 2020 Küresel Ekonomik Görünüm raporunda bu tahminini yüzde 3,8 daralma yaşanacağı yönünde değiştirdi.

2021 yılı içinde tahminlerini revize eden Dünya Bankası, Ocak ve Nisan raporlarında Türkiye için yüzde 4,0 olarak ifade ettiği GSYH büyüme tahminini yüzde 5.0'a yükseltti.

LMC Automotive, 2020 yılı revize tahminlerini yayımladı. Buna göre 2020 yılı dünya toplam otomotiv pazarı 90,3 milyon adet ile tamamlanan bir önceki yıla oranla %21,6 azalışla 70,8 milyon adet seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor.

Kaynak: Carmedya.com

Manşet

Haberler

Cem Yılmaz'dan sevgilisine şiddet uyguladığı söylenen Ozan Güven paylaşımı: Linç kazanı kaynatıyorsunuz Haber
Cem Yılmaz'dan sevgilisine şiddet uyguladığı söylenen Ozan Güven paylaşımı: Linç kazanı kaynatıyorsunuz
Eşi tarafından boğularak öldürülmek istenen kadını polis kurtardı Haber
Eşi tarafından boğularak öldürülmek istenen kadını polis kurtardı
ABD'li uzmandan korona vakalarındaki artışla ilgili uyarı: En kötü fırlayışın çok daha ötesinde Haber
ABD'li uzmandan korona vakalarındaki artışla ilgili uyarı: En kötü fırlayışın çok daha ötesinde
Optimar, son seçim anketi sonuçlarını yayınladı: Cumhur İttifakı'nın oy oranı yüzde 50'nin üzerine çıktı Haber
Optimar, son seçim anketi sonuçlarını yayınladı: Cumhur İttifakı'nın oy oranı yüzde 50'nin üzerine çıktı
Aydın'da termometreler 52 dereceyi gösterdi, vatandaşlar sığınacak gölge aradı Haber
Aydın'da termometreler 52 dereceyi gösterdi, vatandaşlar sığınacak gölge aradı
8 aylık hamile kadın, ikinci bir kadınla evlenen kocasının cinsel organını kesti Haber
8 aylık hamile kadın, ikinci bir kadınla evlenen kocasının cinsel organını kesti
Maskesiz görüntülenen 71 yaşındaki Kadir İnanır: Linç edildim
Maskesiz görüntülenen 71 yaşındaki Kadir İnanır: Linç edildim
Son Dakika: Sakarya'daki patlama sonrası ortaya atılan radyasyon sızıntısı iddialarını AFAD yalanladı
Son Dakika: Sakarya'daki patlama sonrası ortaya atılan radyasyon sızıntısı iddialarını AFAD yalanladı
Kaç lira artış olacak? İşte memur ve emeklinin temmuzda alacağı zamlı maaşlar
Kaç lira artış olacak? İşte memur ve emeklinin temmuzda alacağı zamlı maaşlar
Babasının İzmir'e gittiğini öğrenen genç, intihara kalkıştı
Babasının İzmir'e gittiğini öğrenen genç, intihara kalkıştı
Son dakika: Sakarya'da havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamadan acı haber geldi! 2 can kaybımız, 74 yaralımız var
Son dakika: Sakarya'da havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamadan acı haber geldi! 2 can kaybımız, 74 yaralımız var
Koronavirüste bir gizem daha aylar sonra çözüldü! Ölümlerin yüzde 30'una neden olan kan pıhtılaşmasının sebebi bulundu
Koronavirüste bir gizem daha aylar sonra çözüldü! Ölümlerin yüzde 30'una neden olan kan pıhtılaşmasının sebebi bulundu
Deprem korkusu yaşatan yılanlar bir gölde daha görüldü
Deprem korkusu yaşatan yılanlar bir gölde daha görüldü
Kemal Sunal vefatının 20'nci yılında mezarı başında anıldı
Kemal Sunal vefatının 20'nci yılında mezarı başında anıldı
Son dakika: Erdoğan'dan Sakarya'daki patlamaya ilişkin ilk açıklama: 2 kişi öldü, 1'i ağır 74 kişi yaralandı
Son dakika: Erdoğan'dan Sakarya'daki patlamaya ilişkin ilk açıklama: 2 kişi öldü, 1'i ağır 74 kişi yaralandı
Koronavirüste ilk kez rastlanan vaka! 62 yaşındaki hastada 4 saati aşan ereksiyon görüldü
Koronavirüste ilk kez rastlanan vaka! 62 yaşındaki hastada 4 saati aşan ereksiyon görüldü
Halit Ergenç ve Bergüzar Korel'in gözlerden uzak büyüttüğü bebekleri ilk kez görüntülendi
Halit Ergenç ve Bergüzar Korel'in gözlerden uzak büyüttüğü bebekleri ilk kez görüntülendi
Temmuzda kiralara en fazla %11,88 oranında zam yapılabilecek! İşte kiraya göre fiyat artışı
Temmuzda kiralara en fazla %11,88 oranında zam yapılabilecek! İşte kiraya göre fiyat artışı
Koronavirüs sonrası yeni normalde acil servislerdeki kriterler de değişti
Koronavirüs sonrası yeni normalde acil servislerdeki kriterler de değişti
Ece Erken, Şafak Mahmutyazıcıoğlu'yla barıştı! Denizde öpüşürken fena yakalandılar
Ece Erken, Şafak Mahmutyazıcıoğlu'yla barıştı! Denizde öpüşürken fena yakalandılar
Uçurtmayı kurtarırken akıma kapılan Dilara, hemşirelere 'Yarın öleceğim uğraşmayın artık' demiş
Uçurtmayı kurtarırken akıma kapılan Dilara, hemşirelere "Yarın öleceğim uğraşmayın artık" demiş
Alışılagelmiş tüm siyasi liderleri unutun! Eski bakan yeni partisini bu videoyla duyurdu
Alışılagelmiş tüm siyasi liderleri unutun! Eski bakan yeni partisini bu videoyla duyurdu
Geçen ay hasadı başlayan domatesin kilosu tarlada 3 liradan 60 kuruşa düştü
Geçen ay hasadı başlayan domatesin kilosu tarlada 3 liradan 60 kuruşa düştü
Dönemin belediye başkanı Karamollaoğlu'ndan 'Madımak sizi utandırmıyor mu?' sorusuna yanıt
Dönemin belediye başkanı Karamollaoğlu'ndan "Madımak sizi utandırmıyor mu?" sorusuna yanıt
Mahalleye yayılan kötü koku, cansız bedeni ortaya çıkardı
Mahalleye yayılan kötü koku, cansız bedeni ortaya çıkardı
Çorum'da kene vakalarından dolayı 2 kişi öldü, Vali'den vatandaşlara uyarı geldi: Tedbirli olun
Çorum'da kene vakalarından dolayı 2 kişi öldü, Vali'den vatandaşlara uyarı geldi: Tedbirli olun
Hakkında inceleme başlatılan TikTok hangi verileri topluyor? İşte uygulamanın madde madde ulaştığı bilgiler
Hakkında inceleme başlatılan TikTok hangi verileri topluyor? İşte uygulamanın madde madde ulaştığı bilgiler
Vaka sayısının yükselişe geçtiği Gaziantep'te koronavirüs tedbirleri hiçe sayıldı
Vaka sayısının yükselişe geçtiği Gaziantep'te koronavirüs tedbirleri hiçe sayıldı
Bodrum'u karıştıran beyaz kum raporu çıktı! Halkın sağlığıyla oynamışlar
Bodrum'u karıştıran beyaz kum raporu çıktı! Halkın sağlığıyla oynamışlar
Meteoroloji ve Bursa Valiliği, 16 il için sıcak hava uyarısında bulundu
Meteoroloji ve Bursa Valiliği, 16 il için sıcak hava uyarısında bulundu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Cahit Özkan Esra Erdoğan Halife Hafter Mustafa Varank Meral Danış Beştaş
Magazin Seda Sayan Kenan Doğulu Demet Özdemir İbrahim Tatlıses
Spor Falcao Emre Belözoğlu Hikmet Karaman İbrahim Üzülmez Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Karar Temmuz Ankara Sakarya
Şu an buradasınız: Türkiye Otomobil ve Hafif Ticari Araç Pazarı ilk yarıda yükseldi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.7.2020 14:42:33. #1.15#
title