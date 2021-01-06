Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2020 yılı sonuçları açıklandı
Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD), Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarının 2020 yılı sonuçlarını paylaştı.
Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD), Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarının 2020 yılı sonuçlarını paylaştı.
ODD verilerine göre; 2020 yılında bir önceki yıla göre otomobil ve hafif ticari araç pazarı %61,3 oranında arttı.
• Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2020 yılında bir önceki yıla göre %61,3 artarak 772.788 adet olarak gerçekleşti.
• Otomobil satışları, 2020 yılında geçen yıla göre %57,6 oranında artarak 610.109 adet olurken, hafif ticari araç pazarı da %77,2 artarak 162.679 adede ulaştı.
Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2020 Aralık ayında %15,2, otomobil pazarı %14,0 ve hafif ticari araç pazarı %19,8 oranında arttı.
• 2020 yılı Aralık ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2019 yılı Aralık ayına göre %15,2 artarak 104.293 adet oldu.
• 2020 yılı Aralık ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %14,0 artarak 80.721 adet olurken, hafif ticari araç pazarı %19,8 artarak 23.572 adet oldu.
• Otomobil ve hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık Aralık ayı ortalama satışlarına göre %17,9 azaldı.
• Otomobil pazarı, 10 yıllık Aralık ayı ortalama satışlara göre %13,6 azalış gösterdi.
• Hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık Aralık ayı ortalama satışlara göre %30,0 azaldı.
Otomobil pazarı segmentlere göre;
• Pazarın %87,6'ini vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerindeki araçlar oluşturdu.
• C segmenti otomobiller 384.457 adetle %63,0 pay,
• B segmenti otomobiller 146.821 adetle %24,1 pay aldı.
Otomobil pazarı gövde tiplerine göre;
• Gövde tiplerine göre değerlendirildiğinde ise en çok tercih edilen gövde tipi yine Sedan otomobiller (%44,0 pay, 268.509 adet) oldu.
• Sedan otomobilleri, %29,8 pay ve 181.554 adet satış ile SUV,
• %23,2 pay ve 141.271 adet satış ile H/B otomobiller takip etti.
Otomobil pazarı motor tipine göre;
• Benzinli otomobil satışları 319.489 adetle %52,4 pay,
• Dizel otomobil satışları 240.819 adetle %39,5 pay,
• Otogazlı otomobil satışları 26.685 adetle %4,4 pay aldı.
• 844 adet elektrikli ve 22.272 adet hibrit otomobil satışı gerçekleşti.
Otomobil pazarı motor hacmine göre;
• 1600cc altındaki otomobil satışları %57,5 artarak %94,3 pay,
• 1600-2000cc aralığındaki otomobil satışları %21,1 artarak %1,7 pay,
• 2000cc üstü otomobil satışları %5,7 artarak %0,2 pay aldı.
Otomobil pazarı emisyon seviyelerine göre;
• 100-120 gr/km arasındaki otomobiller 264.245 adetle %43,3 pay,
• 120-140 gr/km arasındaki otomobiller 193.865 adetle %31,8 pay aldı.
Otomatik şanzımanlı otomobiller; 436.208 adetle %71,5 pay alırken, manuel şanzımanlı otomobiller 173.901 adetle %28,5 pay aldı.
Hafif ticari araç pazarı gövde tipine göre;
• Van gövde tipi %76,9 pay ve 125.038 adet ile en çok tercih edilen gövde tipi olurken;
• Kamyonet gövde tipi %11,5 pay ve 18.708 adetle 2. sırada yer aldı.
Kaynak: Carmedya.com