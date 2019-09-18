18.09.2019 16:08

Avrupa Birliği ile Türkiye Cumhuriyeti Ortaklıklar ve Ağlar Hibe Programınca desteklenen Tohum Otizm Vakfının yürüttüğü ve Türkiye'de otizm konusunda faaliyet gösteren tüm kurum ve kuruluşlarının kamu yetkilileri ile işbirliğini arttırmayı hedefleyen Türkiye Otizm Ağı Güçlendirme Projesi, tanıtıldı.

Tohum Otizm Vakfı Kurucu Başkan Yardımcısı Aylin Sezgin, Şişli'de düzenlediği tanıtım toplantısında otizm görülme sıklığının 59 kişiden 1'e yükseldiğini söyledi.

Türkiye'de 1 milyon 300 bin otizmli birey olduğunu dile getiren Sezgin, "Eğitim çağındaki 450 bin otizmlinin sadece 30 bini, tek tedavi yöntemi olan eğitim imkanına kavuşuyor. Sivil toplum kuruluşlarının kapasiteleri ve iletişimleri güçlendikçe önümüzde yepyeni yollar açılacak. İnanıyorum ki bu projenin yaratacağı sinerjiyle otizmli bireyler artık daha güçlü olacak." dedi.

Sezgin, otizmli bireyler için tanıdan, bakım hizmetlerine uzanan ihtiyaçların uyumlu bir çalışmayla karşılanabilmesi için 10 sivil toplum kuruluşunun Avrupa Birliği ile Türkiye Cumhuriyeti Ortaklıklar ve Ağlar Hibe Programınca desteklenen Türkiye Otizm Ağı Güçlendirme Projesine dahil olduğunu dile getirdi.

Projenin 4 milyon 300 bin avro hibe desteği aldığını ifade eden Sezgin, "15 Ekim 2020'ye kadar Türkiye Otizm Meclisi'ne üye olan sivil toplum kuruluşlarının bir ağ olarak birlikte çalışma kültürünü, kamu yetkilileriyle işbirliği ve iletişimini artırmak için çalışacağız. Proje kapsamında sivil toplum kuruluşlarının kurumsal ve savunuculuk kapasitelerini geliştirme eğitimleri verilecek. Heyecanlıyız, bizi uzun bir yolculuk bekliyor. Birbirimizden öğrenerek alana katkı sağlamaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Sezgin, Türkiye Otizm Ağı Güçlendirme Projesi kapsamında Türkiye Otizm Meclisi'ne üye 10 vakıf, dernek ve federasyona, kapasite güçlendirme eğitimleri verileceğini, Ulusal Otizm Eylem Planının sürdürülebilir izleme mekanizması oluşturulacağını kaydetti.

Kaynak: AA