Türkiye Oryantiring Şampiyonası Sivas'ta yapılacak.

Türkiye'nin yeni yeni tanıdığı, harita yardımıyla farklı arazi koşullarında zamana karşı yön bulmayı sağlayan bir spor dalı olan Oryantiring'in Türkiye Şampiyonası, Sivas Kongresinin 100. Yılı Etkinlikleri kapsamında Sivas'ta yapılacak.

Şampiyonaya; 48 ilden 63 kulüp ve bin 500 sporcunun katılacak. Şampiyonanın 19-20-21 Nisan tarihleri arasında Sivas'ta yapılacağını belirten Vali Salih Ayhan; "Sivas Kongresi'nin 100. yılı kapsamında farklı alanlarda yapılacak etkinliklerle milli mücadele ve bağımsızlık ruhuna dikkat çekmek ve ülke genelinde bu coşkuyu yaymak amaçlanıyor. Genç bir spor dalı Oryantiring'in tanınırlığını artıracak olan bu organizasyonun şehrimizde yapılacak olması çok önemli. Bu etkinliğin Sivas'ta Türkiye Şampiyonası seviyesinde yapılmasında destek olan Bahçeşehir Koleji'ne, katkı sağlayan ve emek veren herkese teşekkür ediyorum. Sivas'a ve gençlerimize önemli katkılar sağlayacak bu organizasyonla bizleri tanıştıran federasyona da teşekkür ediyoruz." dedi.

Sivas'ta düzenlenecek Türkiye şampiyonasının Oryantiring sporuna önemli katkılar sağlayacağını dile getiren Türkiye Oryantiring Federasyonu Başkanı Hacer Akyüz, bu sporu Sivaslı öğrencilere çok şey katacağına inandığını söyledi. - SİVAS

Kaynak: İHA