Türkiye Oryantiring Şampiyonası Manisa'da düzenlenecek

Manisa, Türkiye Oryantiring Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak.

Manisa, Türkiye Oryantiring Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak.

Türkiye Oryantiring Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Türkiye Oryantiring Şampiyonası ve Demirci Oryantiring Kupası, 12-14 Temmuz tarihlerinde Manisa'nın Demirci ilçesinde düzenlenecek.

Yarışmanın teknik toplantısı, 11 Temmuz Pazar günü Demirci Gençlik Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar