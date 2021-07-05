Türkiye Oryantiring Şampiyonası Manisa'da düzenlenecek
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Türkiye Oryantiring Şampiyonası Manisa'da düzenlenecek

Türkiye Oryantiring Şampiyonası Manisa'da düzenlenecek
Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar - Haberler | Spor

Manisa, Türkiye Oryantiring Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak.

Manisa, Türkiye Oryantiring Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak.

Türkiye Oryantiring Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Türkiye Oryantiring Şampiyonası ve Demirci Oryantiring Kupası, 12-14 Temmuz tarihlerinde Manisa'nın Demirci ilçesinde düzenlenecek.

Yarışmanın teknik toplantısı, 11 Temmuz Pazar günü Demirci Gençlik Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar

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