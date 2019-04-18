Türkiye Oryantiring Şampiyonası Finali Başlıyor

Türkiye Oryantiring Şampiyonasının finali yarın Sivas'ta başlayacak.

Türkiye Oryantiring Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 2018-2019 sezonunun en önemli yarışması ve sezon finali olan şampiyona yarın başlayıp 21 Nisan Pazar günü sona erecek.

Sivas Kongresi'nin 100. yılı etkinlikleri kapsamında Sivas Valiliği, Sivas Belediye Başkanlığı, Bahçeşehir Koleji ve Türkiye Oryantiring Federasyonunun destekleri ve iş birliği ile gerçekleştirilecek şampiyonanın ilk gününde Kent Ormanı'nda orta mesafe yarışması düzenlenecek. Uzun mesafe yarışması 20 Nisan Cumartesi, sprint yarışması ise 21 Nisan Pazar yapılacak.

Şampiyonaya, 132 kulüp, bin 300'ü ulusal düzeyde 700'ü Spor Sivas Projesi kapsamında yaklaşık 2 bin sporcunun katılması bekleniyor.

Kaynak: AA