Türkiye Oryantiring Şampiyonası 2. Kademe Yarışları, İzmir'de yapılacak

Türkiye Oryantiring Şampiyonası 2. Kademe Yarışları, İzmir'in Bergama ilçesinde gerçekleştirilecek.

Bergama Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, mart ayında gerçekleştirilecek şampiyona için Türkiye Oryantiring Federasyonu Başkanı Hacer Akyüz ile Belediye Başkanı Hakan Koştu protokol imzaladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Koştu, Oryantiring Milli Takımı sporcularının ilçede kamp yaptığını hatırlatarak, "UNESCO Dünya Mirası Bergama'mızda bir yandan tarihi eserlerimizi koruyup gün yüzüne çıkarmak için çaba harcarken, bir yandan da burayı doğa sporları merkezi haline getirmeye çalışıyoruz. İlçemiz doğa sporları merkezi olabilecek bütün özellikleri bünyesinde barındırıyor." ifadelerini kullandı.

Şampiyonada 1. kademe yarışları, Kasım 2020'de Aksaray'da düzenlenmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz