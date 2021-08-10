Türkiye Oryantiring Federasyonunun gelişim kampı Manisa'da başladı
Türkiye Oryantiring Federasyonunca düzenlenen gelişim kampı, Manisa'nın Demirci ilçesinde başladı.
Türkiye Oryantiring Federasyonunca düzenlenen gelişim kampı, Manisa'nın Demirci ilçesinde başladı.
Demirci Sarıçayır Doğa Sporları ve Milli Bilinç Kamp Alanı'ndaki organizasyona, 15 kulüpten 37 sporcu katılıyor. Sporcular, kamp alanında kurulan çadırlarda konaklıyor.
6 gün sürecek kampta oryantiring eğitiminin yanı sıra sosyal ve kültürel etkinliklere katılacak sporcular, kamp süresince Demirci Akıncıları'nın Kurtuluş Savaşı'nda verdiği mücadeleyi tanıma fırsatı da bulacak.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Nurullah Kalay