Türkiye Oryantiring Federasyonu Genel Kurulu 30 Ekim'de yapılacak
AA / Halil İbrahim Avşar - Haberler | Spor
Türkiye Oryantiring Federasyonu Olağan Genel Kurulu, 30 Ekim Cumartesi günü gerçekleştirilecek.
Türkiye Oryantiring Federasyonu Olağan Genel Kurulu, 30 Ekim Cumartesi günü gerçekleştirilecek.
Federasyondan yapılan açıklamada, "Türkiye Oryantiring Federasyonu 5. Olağan Seçimli Genel Kurulu 30 Ekim'de Ankara'da yapılacaktır. Genel kurulumuzun tüm camiaya hayırlı olmasını temenni ederiz." denildi.
Seçim anketi sonuçlarına güveniyor musunuz?— Haberler.com (@Haberler) September 22, 2021
AA / Halil İbrahim Avşar - Spor Haberleri