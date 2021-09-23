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Türkiye Oryantiring Federasyonu Genel Kurulu 30 Ekim'de yapılacak

AA / Halil İbrahim Avşar - Haberler | Spor
Türkiye Oryantiring Federasyonu Genel Kurulu 30 Ekim'de yapılacak

Türkiye Oryantiring Federasyonu Olağan Genel Kurulu, 30 Ekim Cumartesi günü gerçekleştirilecek.

Türkiye Oryantiring Federasyonu Olağan Genel Kurulu, 30 Ekim Cumartesi günü gerçekleştirilecek.

Federasyondan yapılan açıklamada, "Türkiye Oryantiring Federasyonu 5. Olağan Seçimli Genel Kurulu 30 Ekim'de Ankara'da yapılacaktır. Genel kurulumuzun tüm camiaya hayırlı olmasını temenni ederiz." denildi.

AA / Halil İbrahim Avşar - Spor Haberleri
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Haber: Türkiye Oryantiring Federasyonu Genel Kurulu 30 Ekim'de yapılacak - Haberler Spor
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