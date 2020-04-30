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Türkiye Oryantiring Federasyonu Başkanı Hacer Akyüz: Online eğitimlerimize ilgi yoğun

Koronavirüs salgını nedeniyle evde kalınan zamanlar için antrenör, hakem, idareci ve sporculara yönelik eğitim semineri düzenleyen Türkiye Oryantiring Federasyonu'nda Başkan Hacer Akyüz, Demirören Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu.

Türkiye Oryantiring Federasyonu Başkanı Hacer Akyüz: Online eğitimlerimize ilgi yoğun
30.04.2020 10:24 | Son Güncelleme: 30.04.2020 10:24

Koronavirüs salgını nedeniyle evde kalınan zamanlar için  antrenör, hakem, idareci ve sporculara yönelik eğitim semineri düzenleyen Türkiye Oryantiring Federasyonu'nda Başkan Hacer Akyüz, Demirören Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu. Akyüz, böyle bir ilgi ile karşılaşmak bizim için çok olumlu bir durum oldu. Kendi öz personel ve kurullarımızda çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi. 

Oryantiring branşının doğada yapıldığına dikkat çeken Başkan Hacer Akyüz, "Bu süreçte doğadan uzakta kaldığımız için üzgünüz. Mecburen evde kaldığımız dönemde ise sporcular, hakemler ve antrenörler için farklı farklı çalışmalarımız var. Çocuklarımız için sayfamızdan hemen hemen her gün bir oyun paylaşıyoruz. Oryantiringle ilgili oyunlar gerek tek yapabilecekleri gerek ailecek yapabilecekleri. Mesela evin krokisinin çizilmesi bizim oryantiringde haritalandırma boyutunda çok önemli bir konu. Bununla ilgili belki 3-4 tane paylaşım yaptık. Çevreyi temiz tutmayla ilgili yeni eklenen bir branş var, sayfamızdan duyurusunu yaptık" ifadelerini kullandı. "E-SEMİNER, E-SINAV VE E-BELGE SİSTEMİNİ UYGULUYORUZ"Akyüz, Spor Bilgi Sistemi üzerinden yaptıkları çalışmalara değinerek, "Spor Bakanlığı antrenörlük yönetmeliğini değiştirdi. Yönetmelik değiştikten sonra federasyonlar şu an antrenörlük talimatlarını hazırlıyorlar ve henüz bunlar bir çok federasyonda daha kabul edilme aşamasında. Ama biz bu süre içerisinde yönetmeliği alıp atıfta bulunarak ilk kez yani bakanlıktaki bir çok federasyondan da ilk önce e-devlet üzerinden Spor Bilgi Sistemi üzerinden uzaktan eğitimle Patika Oryantiringi Uzaktan Eğitim Seminerine 484 kişinin katılımıyla yaptık. İlk kez Türkiye Oryantiring Federasyonu olarak e-seminerin dışında e-sınav ve e-belgeyi uygulamış olduk. Seminere katılıp tamamladıktan sonra karşınıza federasyon başkanı, genel sekreter imzalı ve isminize düzenlenmiş belgeniz çıkıyor. Bu bizim için çok keyif vericiydi" dedi. "HARİTA SEMBOLLERİNİN ÖĞRETİLDİĞİ BİR OYUN PROGRAMI HAZIRLADIK"Aday hakem kurslarının devamını açacaklarını belirten Hacer Akyüz, "Türkiye Oryantiring Federasyonu olarak, haritadaki sembollerin öğretildiği dijital bir oyun programı hazırladık. Onu da sporcularımızla buluşturduk. Koronavirus sürecinde ilk olarak federasyon olarak evlerimize kapandığımız dönemde hemen uzaktan eğitimleri başlamalıyız dedik. Bir buçuk iki yıllık dönemde vize seminerlerinde kullanılması için çalışmalarımız vardı. Nasıl bir tesadüf ise video çekimlerinin yapılmasını koronavirüs süreci başlamadan bir ay evvel şubat ayında oldu bu da bize çok büyük bir katkı sağladı. Geçtiğimiz dönemde hemen haritacılarımız için harita çizimi ile ilgili evde nasıl yapılabilir bununla ilgili bir seminer düzenledik ilgi de çok güzeldi. İlk kez aday hakem kursumuzu açtık,  muhtemelen 9-10 Mayıs'ta adaya hakem kurslarının devamını açacağız" diye konuştu. "7'DEN 70'E SPORCUMUZ VAR" Lisans yaşının 10 olmasına rağmen şu anda 7 yaşında sporcuları olduğunu kaydeden Hacer Akyüz, "Masterlarda yarışan 70 yaşına kadar sporcumuz var. Bize ulaşmak isteyen sporcular  Türkiye Oryantiring Federasyonu resmi sayfasında il temsilcileri kısmımız var. İl temsilcilikleri kanalıyla illere müracaat edebilirler. İl temsilcilerimiz de kendi ilindeki en yakın spor kulübü ile buluşturabilir. İl temsilcilerimiz bir çok ilde gönüllü olarak bu desteği sağlıyorlar. Hemen hemen her ay faaliyet yapan arkadaşlarımız var. Ankara'da ise federasyonumuzun ziyaret edip ya da zaten telefon ve mail yoluyla ulaşanlarda var gerekli bilgilendirmeleri yapıyoruz" şeklinde konuştu. "EVDEKİ BU SÜRECİ MİLLİ SPORCULAR İÇİN YETERLİ BULMUYORUM"Başkan Hacer Akyüz, koronavirüs sürecini evde geçirdiklerini belirterek sözlerini şöyle tamamladı: "Ben aynı zamanda 2 çocuklu bir anneyim. Rutin uyku saatimiz değişti mi evet değişti. Ramazanın girmesiyle de mecburen daha geç yatıyoruz. Çok aktif olmamakla birlikte dışardaki gibi harekete sahip değilsiniz istediğiniz kadar evde 10-12 bin adım atın ya da tamamen yer hareketleri yapın evinizde 3-5 tane dambılınız vs. olsun yine de ben çok da verimli olduğunu düşünmüyorum. Hele ki milli sporcularımız için evdeki bu süreci yeterli bulmuyorum. İster istemez genel bir tembellik var. Özlem, alışkanlık var.  Ben katta oturan bir kişiyim balkonda ne kadar zaman geçirirsem geçireyim doğaya karşı bir özlem yaşıyoruz."  

 


Kaynak: DHA

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