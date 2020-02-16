Türkiye Oryantiring 3. Kademe Yarışları, Kahramanmaraş'ta tamamlandı

16.02.2020 18:24 | Son Güncelleme: 16.02.2020 18:24

Cumhurbaşkanlığı himayesinde Kahramanmaraş'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında düzenlenen Türkiye Oryantiring 3. Kademe Yarışları, tamamlandı.

Kentte önceki gün gece yarışıyla başlayan organizasyonda, dün Extrem Park Kapıçam'da uzun mesafe yarışı yapıldı, bugün de Bulutoğlu Mahallesi'ndeki orta mesafe parkuruyla yarışlar sona erdi.

Yaklaşık 1100 sporcunun katılımıyla gerçekleşen yarışlarda, 46 ilden 16-55 yaş arası sporcular mücadele etti.

Yoğun kar yağışı altında yaklaşık 3 kilometrelik parkurda 70 sporcu, 26 kategoride derece elde etmek için kıyasıya yarıştı.

Türkiye Oryantiring Federasyonu Asbaşkanı Atilla Güler, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Anadolu'nun kahraman yurdu Kahramanmaraş'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı dolayısıyla oryantiring yarışlarının düzenlenmesinin kendileri için büyük mutluluk ve onur olduğunu söyledi.

Kurtuluşun 100'üncü yılına gelen bu yarışmada tüm katılımcıları, antrenörleri, kulüpleri, teknik heyeti, hakemleri ve emek verenleri kutladığını dile getiren Güler, şunları kaydetti:

"Anadolu'nun kadim yurdunda güzel arazide ve güçlü bir parkurda, zorlu hava şartlarında yarışmacılar büyük bir mutluluk ve coşkuyla, azimle yarışmayı sonlandırmak için mücadele verdiler. Emeklerinden dolayı kendilerine teşekkür ediyoruz. Kazasız ve belasız yarışmayı tamamlamak büyük mutluluk. Basın mensuplarına da zor şartlar altında yarışmayı takip ettikleri için teşekkür ediyoruz."

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı da spor turizminin öne çıkması ve sağlıklı yaşam felsefesinin insanların hayatına yerleştirilmesi anlamında, her yaş grubunun yarıştığı güzel bir organizasyona ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduklarını ifade etti.

"Karda koşmak ayrı bir zevkmiş"

Yarışmaya 55 yaş kategorisinde eşiyle katılan ve antrenörlük de yapan İbrahim Yücebaş, organizasyonun harika bir parkurda gerçekleştirildiğini aktardı.

Daha önce Tuz Gölü'nde, plajda ve kumda koştuğunu ama hiç karda koşmadığını belirten Yücebaş, "Hayatımda ilk kar altı koşusu yaptım. Ayrı bir zevkti. Karda koşmak ayrı bir zevkmiş." değerlendirmesinde bulundu.

Hülya Yücebaş da dün uzun mesafede ikinci olduğunu, bugün de kısa mesafede birinciliği elde ettiğini, oryantiring sporunu eşiyle yaptıklarını anlatarak, "Tüm gençlere öneriyorum. Keyifli bir yarış geçirdik." dedi.

Bulutoğlu Mahallesi Muhtarı Mehmet Gürbak da bölgelerinde ilk defa böyle bir yarışmanın gerçekleştiğini, çok etkinlendiklerini, bu sporu tanıdıktan sonra diğer yarışmalara ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyacaklarını belirtti.

Konuşmaların ardından dereceye giren sporculara ödülleri verildi.

Kaynak: AA