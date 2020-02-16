Türkiye Oryantiring 3. Kademe Yarışları, Kahramanmaraş'ta devam ediyor

16.02.2020 14:30 | Son Güncelleme: 16.02.2020 14:30

Cumhurbaşkanlığı himayesinde Kahramanmaraş'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında düzenlenen Türkiye Oryantiring 3. Kademe Yarışları, orta mesafe parkuruyla sürüyor.

Önceki gün gece yarışıyla başlayan organizasyonda yaklaşık 1100 sporcu, bugün Kılavuzlu Su Sporları Merkezi'nde orta mesafe parkurunda ter döküyor.

Organizasyonda 35 ilden 85 kulüpten 16-55 yaş arası sporcular, yoğun kar yağışı altında yaklaşık 3 kilometrelik parkurda kıyasıya mücadele ediyor.

Türkiye Oryantiring Federasyonu Başkanı Hacer Akyüz, AA muhabirine yaptığı açıklamada 3. kademe yarışları sonrasında 2020 Gençler Dünya Şampiyonası'nda yarışacak milli takım kadrosunu belirleyeceklerini söyledi.

Beraberinde dünya şampiyonalarına katılacak olan sporcularının da açıklanacağını belirten Akyüz, "Bugün yarışmamızı tamamlamamızın ardından ödül töreni düzenleyeceğiz. Bundan sonraki yarışmamız Edirne'de düzenlenecek. Ardından Manisa'da hem 16 yaş ve üzeri Türkiye Şampiyonası hem de 14 yaş altı Türkiye Şampiyonamız olacak. Çankırı Eldivan'da bir bayrak yarışı yapılacak. Ligin bitimini Manisa'da tamamlayacağız." diye konuştu.

Akyüz ayrıca, üniversiteler arası şampiyonanın da Kahramanmaraş'ta yapılacağını aktardı.

Kaynak: AA