Türkiye örtü altı üretim alanı 80 milyon metrekareyi aştı

KOZAN, ADANA (DHA) - SERA Konstrüksiyon Donanım ve Ekipman Üreticileri ve İhracatçıları Derneği (SERKONDER) Başkanı Halil Kozan, Türkiye'de örtü altı kurulu alan miktarının 80 milyon metrekareyi aştığını söyledi. 1995'te 36,3 milyon metrekare olan örtü altı üretim alanının 2022'de 53,6 milyon metrekareye, 2019 sonu itibarıyla ise 79 milyon metrekareye yükseldiğini açıklayan Kozan, 2020 ve 2021 yıllarındaki özellikle muz sera yatırımlarıyla tahminlere göre 80 milyon metrekarenin üzerine çıktığını dile getirdi. Kozan, özellikle jeotermal ve atıklardan elde edilen biyoenerji ile ısıtma yapılarak, Afyonkarahisar, Kütahya, Kırşehir, Nevşehir, Yozgat, İstanbul, İzmir, hatta Van'da sera kurulduğunu kaydetti.

SERKONDER Başkanı Halil Kozan, Türkiye'de örtü altı olarak da bilinen seracılıktaki gelişmeleri değerlendirdi. Ülkemizde yaklaşık 80 milyon metrekare sera kurulu alan bulunduğunu açıklayan Kozan, bunun yaklaşık 14 milyon metrekaresinin modern, diğer kısmının da alçak tünel dedikleri çiftçi seralarından oluştuğunu söyledi. Kozan, seraları modern, alçak tünel, cam ve plastik olarak sınıflandırdıklarını kaydetti.

İzmir 14 bin 16 dekar, Aydın 12 bin 717 dekar, Hatay 11 bin 456 dekar, Burdur 9 bin 843 dekar, Isparta 4 bin 942 dekar, Amasya 4 bin 881 dekar.