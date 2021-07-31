Türkiye Ortopedik Engelliler Federasyonuna Kırşehirli yönetim kurulu üyesi
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Türkiye Ortopedik Engelliler Federasyonuna Kırşehirli yönetim kurulu üyesi

Türkiye Ortopedik Engelliler Federasyonuna Kırşehirli yönetim kurulu üyesi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Kırşehir Bedensel Engelliler Dernek Başkanı Avkapan, Türkiye Ortopedik Engelliler Federasyonuna yönetim kurulu üyesi seçildi.

Kırşehir Bedensel Engelliler Dernek Başkanı Avkapan, Türkiye Ortopedik Engelliler Federasyonuna yönetim kurulu üyesi seçildi.

Ortopedik Engelliler Federasyonu 15. Olağan Genel Kurulu seçimlerinde mevcut Başkan Cemal Merdan güven tazeledi. Kırşehir tecrübelerini federasyon temsilciliğinde de aktaracaklarını ifade eden Yönetim Kurulu Üyesi Avkapan, engelli bireylerin toplumda var olma savaşı içerisinde olduklarını ve her engellinin de yaşam hakkını koruduklarını söyledi. Kırşehir'de engellilerin toplumda var olması için devletin her türlü imkanını kullandıklarını ifade eden Avkapan; "İl merkezi ve köylerde oturan engelli bireylerin de kendi işlerini kurabilmelerini sağlamak adına Kırşehir'de, İŞKUR aracılığıyla yaklaşık yüz engelliye destek sağladık. EKPSS ile bir çok engellinin de iş sahibi olmasına aracılık yaptık. Şimdi amacımız ise ülkemiz genelinde Kırşehir'de yaptığımız faal çalışmalarımızı destekleyerek büyütmek olacak" dedi. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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