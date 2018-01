Başbakan Binali Yıldırım, Trabzon Liman İşletmeciliği AŞ'nin halka arzına ilişkin, "Yedi kat talep geldi. İşte ekonomiyi anlatan en güzel şey bu. Bu, Türk ekonomisine güveni gösteriyor, Türkiye'nin geleceğine yatırımı gösteriyor." dedi.

Yıldırım, Sheraton Ankara Hotel'de düzenlenen Türkiye Ortak Kart Platformu İmza Töreni'nde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin ekonomisi, yenilikçi çalışmaları, yerli ve milli projeleriyle hedeflerine kararlılıkla yürüdüğünü bildirdi.

"Ekonomi üzerinde dedikodu üretip buradan parsa toplamaya çalışanlar olduğunu" vurgulayan Yıldırım, şöyle devam etti:

"Trabzon Limanı'nın özelleştirilmesi yapıldı. Zaten daha önce özelleştirilmişti, borsaya açıldı. O da bir özelleştirme. Artık çok ortaklı bir şirket haline geliyor. Ne oldu? 7 kat talep geldi. İşte ekonomiye anlatan en güzel şey bu. Bir malınız var bir kişiye satacaksınız, 7 kişi 'ben alayım' diyor. Daha basitleştirerek söylüyorum. Bu, onun da ötesinde daha büyük bir şey. Bu da Türk ekonomisine güveni gösteriyor, Türkiye'nin geleceğine yatırımı gösteriyor."

Yıldırım, Türkiye'nin son 15 yılda üç kat büyüdüğüne dikkati çekerek, onlarca yıldır üzerinde bulunan ölü toprağını atan Türkiye'nin her alanda gelişmesini, büyümesini sürdürdüğünü ifade etti.

Her dönem, "işi felaket senaryosu yazmak" olan bazı çevrelerin Türkiye hakkında kehanette bulunduğunu aktaran Yıldırım, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Girilen her yeni yılın Türkiye için zor geçeceğini, bu zorlukları artık bu sefer aşamayacağını söylemekten bıkmadılar, usanmadılar. Ama bu anlattıkları masallara ne millet inanıyor ne de yatırımcılar inanıyor. Önce sıraya giriyorlar, not düşürüyorlar. Sonra tekrar sıraya giriyorlar, not yükseltiyorlar. Bir aşağı, bir yukarı debelenip duruyorlar. Bu arada Türk ekonomisi de kararlılıkla büyümeye, gelişmeye devam ediyor."

-"Türkiye'nin farkı bu"

Dünyada 2008'in sonunda başlayan krizin hafif kıpırdanmalara rağmen hala bitmediğini belirten Yıldırım, son 10 yılda dünyadaki 10 mega projenin 6'sını Türkiye'nin yaptığına dikkati çekti. Yıldırım, "İşte Türkiye'nin farkı bu." dedi.

Türkiye'nin 2017'nin üçüncü çeyreğinde dünyada büyümede açık ara öne geçtiğinin altını çizen Yıldırım, "Bunlar tesadüfi mi? Bu geleceği okumak, gelecek sıkıntıları görmek, gerekli tedbirleri almakla olur. Biz 2017'nin başında bütün tedbirlerimizi aldık, piyasanın ihtiyacı olan kararları gecikmeksizin aldık. Millet planını, projesini yaptı, yatırım ve büyüme planlarını yaptılar. Üretim durmadı, çalışma devam etti." ifadesini kullandı.

Başbakan Yıldırım, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde "Milli İstihdam Projesi"ni başlattıklarını anımsatarak, bir yılda 1 milyon 400 bin civarında vatandaşa yeni iş bulduklarına değindi.

-"İki tane işimiz var"

Görevlerinin gençlere, kadınlara iş bulmak olduğunu belirten Yıldırım, şu görüşlere yer verdi:

"Biz oturup kart işi yapmayacağız, oturup makine imal etmeyeceğiz, telefon yapmayacağız, televizyon yapmayacağız, yerli araba yapmayacağız. Biz onu yapacak olanların ihtiyaçlarını göreceğiz, önlerini açacağız, önlerindeki engelleri kaldıracağız. Biz görevi böyle tanımlıyoruz. İki tane işimiz var. Dörttü, ikiye düşüyor. Neydi? Eğitim, sağlık, emniyet ve adalet. Şimdi ikiye doğru gidiyor. Niye? Eğitim ve sağlık artık özelde de yapılmaya başladı. Onlar da vatandaşın yapabileceği hizmetler arasına giriyor. Ama iki tane şey var bunları başkasına havale edemeyiz. Emniyet, adalet. Bütün dikkatimizi devlet olarak, hükümet olarak bu iki alana yoğunlaştıracağız. Diğer kısımlarda da yatırımcıların, vatandaşlarımızın önünü açacağız, onların ihtiyaçlarını karşılayacağız. Böylece ülkemizi 2023 hedeflerine, 2053, 2071 vizyonuna taşıyacak çalışmaları başarıyla yürütmüş olacağız."

Yıldırım, Türkiye Ortak Ödeme Platformunun millet ve kullanıcılar için hayırlı olmasını diledi, emeği geçenlere teşekkür etti.

Başbakan Yıldırım, temmuz ayından itibaren okulların tatile girmesinin ardından kartların piyasaya verilmeye başlanacağını kaydetti.

-Törenden notlar

İmza törenine, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal ile Türkiye Ortak Kart Platformu'nda yer alan şirketlerin yöneticileri katıldı.

Başbakan Yıldırım ve katılımcılar daha sonra aile fotoğrafı çektirdi.

(Bitti)