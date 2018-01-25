Başbakan Binali Yıldırım, "Şu anda nüfusumuzun yüzde 40'ından fazlası banka hesabı kullanmıyor. Bu ne demektir? Sayısallaşmada, dijitalleşmede alacak çok yolunuz vardır. Perakende harcamaların yüzde 60'ı da hala nakit, cepteki para ile yapılıyor. İşte bu ortak platform, vatandaşa alın teri, emeği olan parasını güvenle kullanma imkanı getiriyor." dedi.

Yıldırım, Sheraton Otel'de düzenlenen Türkiye Ortak Kart Platformu İmza Töreni'nde yaptığı konuşmada, bu platformun harcama anlamına geldiğini söyledi.

Harcayacaklarını ama kazanmayı da ihmal etmeyeceklerini belirten Yıldırım, "Harcarsın biter, ondan sonra kara kara düşünürsün. Daha çok üreteceğiz, daha çok iş yapacağız, daha çok insanımıza iş bulacağız, ülkemizi kalkındıracağız, milletimizin refahını artıracağız. Ondan sonra da gerekli olan yerlere harcayacağız. İsrafta bulunmayacağız." ifadelerini kullandı.

Yıldırım, 6 güzide kuruluşun bir araya gelerek vatandaşın işini kolaylaştırmak için bir teknolojik araç geliştirdiklerini, bu platformda, 177 yıllık şanlı bir geçmişi olan PTT, 160-170 yıllık geçmişi olan Türk Telekom ile Turkcell, Denizbank, Vakıf Katılım Bankası ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin BELBİM şirketinin olduğunu belirtti.

Bu şirketlerin güçlerini birleştirerek böyle bir hizmeti millete vermek için bir araya geldiklerini anlatan Yıldırım, geçen yıl ekonomik kriz söylentileri ortaya çıktığında kamu ve özel bankaların bir araya gelip küçük orta işletmelere nefes aldıracak imkanları sağladıklarını anımsattı.

Hazırlanan platformun para transferi ve ödeme imkanlarını daha da kolaylaştırdığını, entegrasyon projesi olduğunu söyleyen Yıldırım, "Türkiye'nin neresinde olursanız olun. Belediye otobüsüne bineceksiniz üzerinizde bilet olmaz, onların ulaşım kartı olmayabilir. Cebinizdeki Türkiye Kart ile ödemenizi yapacaksınız. Cüzdanda, o kart bu kart derken 10 tane kart taşımak zorunda kalmayacaksınız. Tek kart ile her yere her ödeme şeklinde bu iş özetlenebilir. Böylece zaman israfına yol açan kayıplar önlenecek, bir de tabii ekonomide kayıt sistemi daha da güçlenecek." diye konuştu.

Yıldırım, esasında bu işin teknolojisinin 20 yıldan beri olduğunu, kredi kartının 90'lı yıllardan itibaren kullanıldığını dile getirdi.

Başbakan Yıldırım, elektronik ortamdan ödeme ve hizmet için, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde, kendisinin de İDO Genel Müdürü'yken BELBİM şirketine görev verildiğini hatırlattı.

Ödeme işini jetondan çıkarıp otomatik hale getirmek için "AKBİL" diye bir sistem kurduklarını anımsatan Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Üzerinden 23 yıl geçmişti. Biz buna yönelik ilk uygulamayı İDO'da başlatmıştık. O günden bugüne birçok alanda yerli, milli, bilgi iletişim teknolojilerini kullanarak birçok iş yapabiliyoruz. Vatandaşımız işini yapmak için devlet dairesine geliyordu. Saatlerce kuyrukta bekliyor, parasıyla rezil oluyordu. Şimdi gelmeden, gitmeden cep telefonu ve kredi kartı ile ödeme yapıyor. Bu alanda bir hayli mesafe katettik. Vatandaşın hayatı kolaylaştı. Gelişmenin, teknolojinin, yeniliğinin sonu yok, hayat durmuyor, devam ediyor. Şimdi başka şeyler var. Sanayi 4.0'dan, sanal gerçeklikten, robotik gelişmelerden bahsediyoruz. Daha da ötesi artık insanların değil eşyaların birbiri ile iletişiminden bahsediyoruz."

Bilişim yollarını daha da genişletmek, burada verilecek hizmetleri daha hızlı daha kolay şekilde yapma ihtiyacının olduğuna dikkati çeken Yıldırım, şunları kaydetti:

"Şu anda nüfusumuzun yüzde 40'ından fazlası banka hesabı kullanmıyor. Bu ne demektir? Sayısallaşmada, dijitalleşmede alacak çok yolunuz vardır. Perakende harcamaların yüzde 60'ı da hala nakit, cepteki para ile yapılıyor. İşte bu ortak platform, vatandaşa alın teri, emeği olan parasını güvenle kullanma imkanı getiriyor. Banka hesabı olmayan vatandaşlarımız da bu kartla iş yapar, ödemelerini yapar hale gelecek. İstediği zaman vatandaş sistem içindeki parasını en yakın noktadan çekebilecek. Para çekme imkanı da var. Banka hesabı olmayanlar cep telefonlarından para yatırabilecekler. Burada özellikle bir konu var. Bu bir kredi kartı değil, bana verilen bilgiye göre. Bunda, gidip borç para alma imkanı yok. Vatandaşlarımız kendi imkanlarıyla işlemlerini yapabilecek ve bu sayede gerek kart gerek cep telefonu kullanarak transferler, ödemeler gerçekleştirilecek.

İstanbul, Diyarbakır, Konya, Kars nerede olursanız olun. 'Bilet alın, Kars'ın ulaşım kartını alın.' Bunları aramak zorunda kalmayacak. Böylece Kars Kart meselesi de ortadan kalkıyor. Gurbetteki kızınıza, oğlunuza, akrabanıza tek bir işlemle havale yapacaksınız. Güvenlik ve maliyet çok önemli. Bu işleri en ucuz şekilde, komisyon olmadan yapacaksınız. Sayısal ortamda işlem yapılınca ekonomi de daha fazla kayıt altına girecek. Çok büyük faydaları var."

Başbakan Yıldırım, platform için emeği geçen, akıl teri dökenlere millet adına teşekkür etti.

(Sürecek)