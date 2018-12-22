CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Türkiye, Orta Doğu'nun tümünü yönetebilecek pozisyondadır. Orta Doğu'ya barışı götürecek olan ülke Türkiye'dir. Ne Amerika'dır ne de Rusya'dır. Orada akan kanı durduracak tek ülke Türkiye'dir. Türkiye'nin o nedenle bölgedeki pozisyonu çok önemlidir." dedi.

Kılıçdaroğlu, Palandöken ilçesine bağlı bir kongre merkezinde sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, muhtarlar, kanaat önderleri ve partililerin katılımıyla düzenlenen "Sivil Toplum Kuruluşları ve Muhtarlar Buluşması'nda yaptığı konuşmada, yeniden ön yargılardan arınıp daha güçlü düşünmenin mümkün olduğunu, bunu yapmaları gerektiğini söyledi.

Bunu el birliğiyle yapmak zorunda olduklarını belirten Kılıçdaroğlu, "Klasik particilik anlayışının dışına çıkmak durumundayız. A partisi, B partisi, C partisi, hep kaybediyoruz. Kaybeden Türkiye. Kaybeden kim? Hep beraber kaybediyoruz. Niye hep beraber huzur içerisinde, kardeşçe yaşamıyoruz, niye ayrılıyoruz, bölünüyoruz? Orta Doğu'ya döndük. Kimlik, inanç ve yaşam tarzı üzerinden siyaset, bakalım bunun kimliği, inancı ve yaşam tarzı nedir. Bize ne? Siyasete ne? Kimsenin öyle bir hakkı yok." ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu, bir milyon 800 bin kişinin asgari ücretin altında gelir elde ettiğini anlatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu 1 milyon 800 bin kişinin siyasetle, şehirlerle, büyümeyle, gelişmeyle, düşünmeyle ilgisi yok. Tek derdi var, akşam eve ekmek götürecek miyim. Bunları düşünmek durumda değil miyiz? Niye bölünüyoruz, kavga ediyoruz? Türkiye'yi Orta Doğu'ya dönüştürmek istiyorlar. Orta Doğu coğrafyasında kan akıyor, Müslümanlar birbirlerini öldürüyor. Gruplara ayrılmışlar. Ellerine silahları Ruslar ve Amerikalar veriyor. Petrolü satıyorlar, silah alıyorlar, birbirlerini öldürmek için. Kim kazanıyor? İslam coğrafyası kazandı mı? Biz kazandık mı? Yeniden düşüncelerimizi oluşturmak ve 'yeter' demek zorundayız. Kavgadan bıktık artık. Kavga hangi topluma fayda getirdi ki bize fayda getirecek. Bir arada huzur içerisinde yaşamak istiyoruz. Kavgasız yaşamak istiyoruz."

"Siyasetçi halka hesap vermek zorundadır"

Farklı fikirlerin zenginlik olduğunu vurgulayan Kılıçdaroğlu, aynı masa etrafına oturup konuşabilmek ve tartışabilmek gerektiğine işaret etti

Kılıçdaroğlu, siyasetin farklı bir şey olduğunu dile getirerek, "Siyaset halka hizmet etme sanatıdır. Siyaset bir özveri alanıdır. Siyasetin konusu budur. Siyaset zenginleşme ve köşeyi dönme aracı değildir. Siyasetçi halka hesap vermek zorundadır. Çünkü siyasetçi kendi cebindeki parayı değil, milletin parasını harcar." diye konuştu.

Değerlerin kaybedildiğini aktaran Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Eğer birlikte olabilirsek, gerçekten de kendi değerlerimize sahip olabilirsek, Türkiye o zaman bölgesinde gerçekten önemli pozisyona gelmiş olur. Elin silahıyla niye kardeşimi öldüreyim. Oysa Türkiye, Orta Doğu'nun tümünü yönetebilecek pozisyondadır. Orta Doğu'ya barışı götürecek olan ülke Türkiye'dir. Ne Amerika'dır ne de Rusya'dır. Orada akan kanı durduracak tek ülke Türkiye'dir. Türkiye'nin o nedenle bölgedeki pozisyonu çok önemlidir. Biz yeni bir Türkiye anlayışıyla yola çıkmak zorundayız. Yeni bir yolla ve yöntemle yola çıkmak zorundayız. Bize ve millete kurulan tuzakları boşa çıkarmak zorundayız. Toplumu ayrıştırıyorlar, bölüyorlar ve kutuplaştırıyorlar. Bütün partililer benim kardeşim. Bu ülkede yaşıyoruz. Kavga mı edelim, hayır kardeşim, niye kavga edelim. Oturur konuşuruz. Kavga etmeden yaşamak zorundayız. Etrafımıza bakın, bir ateş çemberi gibi Türkiye. Bu ateş çemberinden çıkmak zorundayız."

Toplantıda Çat ilçe belediyesinin hizmetlerinin anlatıldığı tanıtım videosu da izlendi.

Kaynak: AA