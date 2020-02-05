'Türkiye orman yangınlarında operasyon merkezi olmaya hazır'

05.02.2020 11:57 | Son Güncelleme: 05.02.2020 11:57

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Türkiye'nin orman yangınlarına müdahale süresinde iddialı olduğunu belirterek "Orman yangınlarına müdahale için Akdeniz Bölgesi'nde operasyon merkezi olmaya hazırız." dedi.