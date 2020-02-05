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'Türkiye orman yangınlarında operasyon merkezi olmaya hazır'

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Türkiye'nin orman yangınlarına müdahale süresinde iddialı olduğunu belirterek "Orman yangınlarına müdahale için Akdeniz Bölgesi'nde operasyon merkezi olmaya hazırız." dedi.

05.02.2020 11:57 | Son Güncelleme: 05.02.2020 11:57
'Türkiye orman yangınlarında operasyon merkezi olmaya hazır'

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 'nin orman yangınlarına müdahale süresinde iddialı olduğunu belirterek "Orman yangınlarına müdahale için 'nde operasyon merkezi olmaya hazırız." dedi.

Kaynak: Dunya.com

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